Уникальный случай. В Бразилии вратарь специально пропустил гол, увернувшись от удара. В ответ его назвали гением. Видео

Голкипер "Коринтианса" Кассио Рамос стал настоящим героем в социальных сетях после домашнего матча чемпионата Бразилии против "Атлетико Минейро" (1:1). На 75-й минуте гости получили права на свободный удар, однако 36-летний вратарь внезапно увернулся от мяч, который свободно влетел в сетку.

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Замешательство присутствующих на поле усилилось после того, как судья вместо того, чтобы засчитать гол, показал на удар от ворот. Оказалось, что Рамос просто хорошо знал правила футбола и был очень внимательным.

При свободном ударе нельзя бить по воротах. При этом судья судья сигнализирует о том, что это свободный удар держа поднятую руку над головой.

"Он сохраняет руку поднятой, пока удар не будет выполнен и мяч не коснется другого игрока, не выйдет из игры или не станет очевидно, что гол не может быть забит напрямую с удара. Если мяч попадает в ворота соперника непосредственно со свободного удара, назначается удар от ворот", - говорится в правилах футбола.

Финт Рамоса был очень рискованый. Если б в последний момент круглый снаряд зацепил бы кого-то из игроков, то взятие ворот было б легитимным. Кассио даже напугал своего тренера. Мано Менезес, наставник "Кориантинса" демонстративно схватился за сердце.

В интернете после этого момента Рамоса назвали гением, а само видео момента собрало сотни тысяч просмотров.

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