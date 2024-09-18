Умер знаменитый футболист, ставший сенсацией ЧМ-1990

Бывший игрок сборной Италии Сальваторе Скиллачи умер в возрасте 59 лет. В 2022 году у экс-футболиста был диагностирован рак толстой кишки, после чего Сальваторе дважды оперировали.

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Скиллачи выступал за "Ювентус", "Интер", "Мессину" и "Джубило Ивата" из Японии. На его счету 7 голов в 16 матчах за сборную. Шесть из них были забиты во время чемпионата мира 1990 года, который проходил в Италии, что сделало Скилаччи лучшим бомбардиром и игроком турнира.

"Он был героем Италии-90, символом тех "волшебных ночей", которые остались в сердцах и воспоминаниях миллионов поклонников "сквадры адзурри". Мир футбола оплакивает Сальваторе "Тото" Скиллачи, который преждевременно скончался сегодня в возрасте 59 лет", — говорится в заявлении Итальянской федерации футбола (FIGC).

Скиллачи, родившийся в Палермо, достиг пика своей футбольной карьеры на чемпионате мира 1990 года в Италии, став лучшим бомбардиром с 6 голами и выведя Италию в полуфинал, который они проиграли по пенальти Аргентине, заняв в итоге третье место.

"В его память будет минута молчания перед матчами всех чемпионатов, запланированных с сегодняшнего дня и до выходных", — заявили в FIGC.

Скиллачи начал свою карьеру в "Мессине", сыграв 219 игр и забив 61 гол за семь сезонов и способствуя двойному продвижению сицилийского клуба из Серии С2 в Серию В. В 1989 году он подписал контракт с "Ювентусом" и в качестве "бьянконеро" забил 15 голов в своем первом сезоне, выиграв Кубок Италии и Кубок УЕФА.

Это принесло ему вызов на чемпионат мира 1990 года в Италию, куда он прибыл в качестве запасного, но затем сенсационно став настоящим героем мундиаля.

Карьера на том чемпионате мира и закончилась После того грандиозного чемпионата мира он забил лишь только один раз.

После ухода из "Ювентуса" он отыграл два сезона за миланский "Интер" (30 игр и 11 голов), а затем завершил карьеру в Японии, в "Джубило Ивата", став первым итальянским футболистом, сыгравшим в чемпионате Японии.

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