Умер легендарный футболист, четыре раза выигравший чемпионат Италии

Легендарный итальянский футболист Алессандро "Сандро" Маццола умер 19 сентября в возрасте 83 лет. Бывший капитан "Интера" всю клубную карьеру провел в миланской команде и четыре раза становился чемпионом Италии.

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"Интер" назвал Маццолу человеком, который "написал историю" клуба, и выразил соболезнования его семье.

Маццола выступал команду из Милана на протяжении 17 лет, провел 565 матчей и забил 161 гол. Вместе с "Интером" Алессандро выиграл четыре чемпионских титула Серии А, два Кубка европейских чемпионов и два Межконтинентальных кубка.

Маццола был одним из главных игроков "Гранде Интер" Эленио Эрреры в 1960-х годах. В 1964 году он забил два мяча в финале Кубка европейских чемпионов против "Реала", который завершился победой миланского клуба со счетом 3:1.

За сборную Италии легендарный атакующий полузащитник провел 70 матчей и забил 22 гола. В 1968 году он стал чемпионом Европы, а через два года дошел с национальной командой до финала чемпионата мира в Мексике.

В 1971 году Маццола занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", уступив Йохану Кройфу. После завершения игровой карьеры он продолжил работать в "Интере" на административных должностях.

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