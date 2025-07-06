Умер двукратный чемпион России по боксу по прозвищу Сибирский Тайсон

В Новосибирске на 55-м году жизни скончался известный россйиский боксер Сергей Башкиров, дважды становившийся чемпионом РФ. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь — опухоль спинного мозга, с которой спортсмен боролся в последние годы.

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О состоянии отца рассказал его сын: по его словам, были проведены две операции и почти завершён курс лучевой терапии, но организм не выдержал испытаний.

Башкиров родился в Игарке в 1971 году, а боксерскую карьеру начал ещё в юности. После службы в спортивной роте он стал выступать за новосибирское "Динамо" и добился успеха на национальном уровне — шесть раз выигрывал чемпионат общества "Динамо" и дважды становился чемпионом России. Также побеждал на международных турнирах в США, Канаде и Швеции.

На профессиональный ринг Сергей вышел в 2000 году и быстро завоевал титул чемпиона России, а затем и пояс интерконтинентального чемпиона IBF в весе до 66,5 кг. В профи он провёл 19 боёв, одержав 14 побед. После завершения карьеры работал тренером в новосибирском клубе "Крепость". За выдающиеся достижения и жёсткий стиль ведения боя спортсмен получил прозвище Сибирский Тайсон.

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