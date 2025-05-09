'Полностью легла под Россию': украинская олимпийская чемпионка расстроена допуском команд РФ и молчанием других стран

Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Яна Шемякина расстроена из-за допуска россиян и к командным соревнованиям, ведь после причиненных страной-агрессором боли и страданий очень трудно находиться в одном зале с ее представителями. Но такой шаг не был для Яны неожиданным, ведь Международная федерация фехтования (FIE) продалась РФ и много лет находилась под управлением российского олигарха и друга Путина Усманова.

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В комментарии OBOZ.UA титулованная спортсменка рассказала, насколько тяжело вести борьбу с россиянами в таких условиях, особенно, когда другие страны почти никак не реагировали на возвращение фехтовальщиков РФ в индивидуальных соревнованиях и других возрастных категориях.

– Мы, в принципе, этого и ожидали после того, как узнали, что их допускают в команде на чемпионат мира среди юниоров. Поэтому мы все знали, что это был первый шаг. Они так делают для того, чтобы посмотреть реакцию спортивного сообщества. Но никто никак не отреагировал и, конечно, они допустили команду нейтральных спортсменов к чемпионату Европы среди взрослых и чемпионату мира.

По моему мнению, скоро они будут фехтовать уже под своим флагом. Все к тому идет, потому что никто им не противодействует, все молчат, все фехтуют. Такое ощущение, что прошло три года войны, а ничего нового для них не произошло.

Мне кажется, наша федерация должна работать, чтобы остановить этот процесс, но ты видишь, что это все продажное, все куплено, поэтому очень трудно бороться со многими федерациями, которые поддерживают допуск России к соревнованиям на международной арене. А их - большинство.

– Думали о том, как будете вести себя, когда придется встретиться с "нейтральными" на дорожке и насколько соревнования в команде в этом контексте отличаются от индивидуальных, где они участвуют уже почти два года?

– Мне очень неприятно с ними находиться в одном зале. Смотрю на них, как на белое пятно в фехтовальном костюме, и стараюсь фехтовать просто с соперником. Но вообще это очень трудно, потому что столько они принесли нам боли, принесли такую боль моему государству. И очень трудно даже быть с ними в одном зале.

Но это – наша работа. И мы выходим на дорожку и делаем свое дело. Да, очень тяжело, но мы стараемся нейтрализоваться от них.

Что касается командных соревнований, то сейчас наша юниорская команда фехтовала с ними на чемпионате мира. Очень тяжелая была встреча, я думаю, что более морально. Потому что наши ребята сильнее их, поэтому сложнее пришлось более морально. За нас очень много людей болело, поддерживали, но все равно очень тяжело выступать против них в командных соревнованиях.

–– Есть ли еще какие-то способы борьбы с недопущением фехтовальщиков стран-агрессорок к соревнованиям после такого решения? И есть ли вообще смысл?

– Бороться нужно. Не сдаваться – писать, реагировать, но все к тому идет, что они будут допущены к взрослому чемпионату мира и скоро уже будут фехтовать под собственным флагом. Вся Хартия – это просто бумажки. Никто ее не соблюдает – ни Международный олимпийский комитет, ни Международная федерация фехтования. Это просто бумажка, которая ничего не стоит...

– Была ли какая-то негативная реакция у представителей других стран? Есть ли еще какая-то поддержка Украины?

– Я только прочитала статью тренера из Эстонии Хелен Нелис-Наукас, которая тренирует Нелли Дифферт. Она единственная из иностранцев написала, что россиян допускают и она возмущена этим фактом. Единственная выразила свое возмущение. На самом деле очень тяжелая ситуация, потому что Международная федерация фехтования полностью легла под Россию, все продалось, и я не знаю... Но бороться наша федерация будет, и мы будем бороться на своей дорожке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 10 марта 2023-го FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

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