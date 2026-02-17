Самая сексуальная бобслеистка мира, фигурист-сирота из Киева и звезды хоккея: украинцы под другими флагами на Олимпиаде-2026

На Олимпийские игры-2026 наша сборная привезла 46 атлетов, но и в составе некоторых других команд есть либо бывшие украинцы, либо потомки мигрантов из Украины. Это и фигуристы, которые карабкаются на "золотые" вершины, и хоккеисты с памятью о невероятных бабушках с персиковой водкой, и даже чемпионка Европы по бобслею.

Больше всего бывших украинцев в фигурном катании, что и неудивительно, ведь и до начала войны с РФ оно не получало того финансирования и внимания, которые были необходимы, поэтому и Алена Савченко, и Татьяна Волосожар отправились искать партнеров за рубежом, хотя у нас была своя сильная школа и традиции. Первая стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях спортивных пар под флагом Германии, вторая – России.

После 2014-го ситуация только ухудшилась после 2014-го. И в 2015-м, не видя перспектив дома, 15-летний Вадим Колесник из Харькова рискнул и отправился в Штаты, чтобы тренироваться у известного специалиста Игоря Шпильбанда. Юноша намучился с рабочей визой, но таки получил возможность жить и готовиться в США. В паре с Эвонли Нгуен он в 2020-м выиграл чемпионат мира среди юниоров в танцах на льду.

Когда дуэт распался, два года искал новую партнершу, пока не встретил Эмили Зингас. До этого она была одиночницей, некоторое время выступала за Кипр и не имела опыта в танцах на льду. Несколько сезонов Колесник и Зингас штурмовали чемпионат США, чтобы отобраться в сборную на топовые турниры, но не поднимались выше четвертого места.

Перед олимпийским сезоном Вадим взял паузу, чтобы разобраться с травмой. В августе 2025-го украинский фигурист получил американский паспорт, а в начале января стал серебряным призером чемпионата США, что открыло ему путь в олимпийский Милан. На дебютной Олимпиаде-2026 дуэт Зингас и Колесника побил все личные рекорды, закрыв топ-5 с суммой 206,72 балла и автоматически оказавшись среди главных претендентов на титул через четыре года во французских Альпах.

К сожалению, дом семьи в Харькове был разрушен обстрелами в ноябре 2024 года. Брат 24-летнего спортсмена служит в ВСУ, а сам Вадим открыто выступает против возвращения на турниры фигуристов из РФ.

Еще одна уроженка Харькова Ольга Микутина представляет на международных соревнованиях Австрию. В 12 лет она уже успела стать 3-кратной чемпионкой Украины в юношеской возрастной категории. Впрочем, впоследствии вместе с мамой уехала за границу, и сейчас на сайте ISU ее родным городом значится Фельдкирх. С 2016 года Ольга представляет именно Австрию. Уже в первый же год под другим флагом она стала чемпионкой страны среди юниоров. А в сезоне-2019/20 дебютировала за Австрию на чемпионате Европы.

Микутина также участница ОИ-2022 в Пекине, где в соревновании женщин она заняла 13-е место. Но, несмотря на смену гражданства, после полномасштабного вторжения РФ Ольга выражала поддержку Украине, а также рассказала об отце, который занимается активной волонтерской деятельностью. Хотя признает: за рубежом люди чувствуют усталость, когда слышат о войне в Украине.

19-летняя София Довгаль сейчас представляет Польшу. Она родилась в Одессе, где и пришла в фигурное катание в возрасте пяти лет, после того, как врачи рекомендовали девочке больше дышать холодным воздухом для улучшения здоровья. В 2019-м София, которая выступала в танцах на льду, осталась без партнера, которого ей не смогли подобрать на родине.

Летом 2019 года во время тренировочных сборов в Цетневе одесситка познакомилась с польским танцором на льду Виктором Кулешей, который также остался один. И тренер Кулеши Сильвия Новак-Трембацкая предложила им объединиться и представлять Польшу. С тех пор Довгаль живет и тренируется в Торуне.

София и Виктор выиграли два последних чемпионата Польши. Сезон-2025/26 стал третьим для молодого тандема на взрослом уровне, но здесь они еще не успели достичь каких-то значительных успехов. В мировом рейтинге танцевальных дуэтов перед стартом Олимпиады-2026 они занимали лишь 61 место и получили право выступить лишь в командном турнире.

София и Виктор трезво оценивали свои возможности, поэтому в Милан ехали прежде всего за эмоциями: "Мы хотим выступить так, чтобы зрителям понравилось. Мы выйдем на лед с улыбкой и хотим уйти с улыбкой. Пребывание в олимпийской деревне и знакомство с другими спортсменами нас очень вдохновляет.

Полномасштабное вторжение может стать сокрушительным ударом по нашему фигурному катанию, ведь многие арены и катки уже повреждены или разрушены до основания. Юные фигуристы ищут убежище в других странах, а затем переходят под их флаги. Яркий пример – Федор Кулиш, который на Олимпиаде-2026 представляет Латвию. И хотя спортсмену всего 20 лет его история уже достаточно трагична.

Кулиш родился 26 марта 2005 года в Киеве, где родители привели его на каток, чтобы укрепить иммунитет. К сожалению, во время пандемии коронавируса его родители заболели и умерли, оставив парня сиротой, а вскоре началось полномасштабное вторжение РФ и 16-летний фигурист смог выехать в Латвию и остановился в Риге, где его приютила местный тренер Ольга Ковалькова.

"Он написал, что сирота, ему нечем платить, но если мы его примем, то он сможет приехать", – рассказывала Ольга, которую зацепила история Федора. Сначала она планировали поддерживать его только несколько месяцев, однако война затянулась, и тренер даже официально усыновил несовершеннолетнего Кулиша, чтобы он мог выступать под латвийским флагом.

"Лишь спустя полтора года мы получили возможность выступать за Латвию. Конечно, многие люди были против этого, с обеих сторон, как из Латвии, так и из Украины. Но мы выиграли эту борьбу", – признавалась Ковалькова, под руководством которой Федор быстро прогрессировал. В 2025 году он стал серебряным призером чемпионата новой страны, а через год выиграл его.

В декабре 2025 года Кулиш стал гражданином Латвии. На чемпионате Европы-2026 он занял 15 место и смог выступить на Олимпийских играх-2026, но из-за ошибок в короткой не пробился в произвольную программу. Но имеет в своем арсенале немало сложных элементов, в том числе и прыжки в четыре оборота.

Украинские корни имеют и известные эстонские фигуристы Селевко – Александр и Михаил. Их родители, Анатолий и Галина, переехали из Украины в начале 2000-х. Семья сначала немного жила в Йигеве, где в 2001-м родился Александр, а потом переехала в столицу, поскольку в Таллинне больше работы, и уже там на свет появился Михаил.

Мать Селевко работает бухгалтером, отец – программистом, у него собственная компания. Но братья выбрали спорт и постоянно соревнуются друг с другом. Александр выигрывал чемпионат Эстонии с 2020-го по 2022-й, а потом в 2026-м, Михаил – в 2019-м, с 2023-го по 2025-й.

Но у старшего брата есть "серебро" Евро-2024, а вот у младшего лучший показатель – шестое место в этом году, однако Александр был пятым, поэтому и получил единственную олимпийскую лицензию от страны. В Милане Селевко-старший имел немалые амбиции, но сумел полностью справиться со своими программами и занял лишь 16 место.

На Олимпиаде-2026 выступают четыре хоккеиста с украинскими корнями. В частности, в состав сборной США попали братья Мэттью и Брэди Ткачуки, сыновья легендарного Кита Ткачука – одного из самых известных американских форвардов конца 1990-х – начала 2000-х годов, который заложил фундамент нынешней хоккейной династии и открыто рассказывал, что его прадед родился на территории нашей страны.

Хотя семья Ткачуков имеет украинских предков по обеим линиям: и отца, и матери. В интервью официальным ресурсам НХЛ мать хоккеистов, Шанталь Ткачук, неоднократно подчеркивала сохранение национальных традиций, в частности кулинарных, отмечая, что домашние вареники являются обязательным атрибутом их семейных встреч.

Мэттью Ткачук считается одним из самых ярких вингеров своего поколения, который унаследовал жесткую и агрессивную манеру игры отца. Выбранный под шестым номером драфта 2016-го, он быстро стал лидером "Калгари", а через два года стал вице-капитаном "Флэймс".

В сезон-2021/2022 он набрал за сезон 100 очков и на мажорной ноте был обменен во "Флориду", где также превратился в ключевую фигуру команды. В составе "Пантер" он дважды подряд выигрывал Кубок Стэнли – в 2024-м и 2025-м. Старшего брата часто называют "старым канадским форвардом в современном исполнении" – хоккеиста, который сочетает технику с психологическим давлением на соперника.

Брэди Ткачук также пошел недалеко от семейной философии силового и упорного хоккея. Младшего из братьев выбрали в 2018 году под четвертым номером драфта и долго скамейку он также не грел, а почти сразу стал лидером "Оттавы" одним из самых молодых капитанов лиги. Его стиль более прямолинейный и бескомпромиссный, чем у Мэттью. По мнению спецалистов, одна из ключевых функций Брэди на льду – создавать хаос перед воротами и заставлять соперника ошибаться.

Ткачук был капитаном сборной США до 18 лет, которая получила золотые медали на чемпионате мира-2017 среди игроков до 18 лет. Также получил капитанский статус в национальной команде на мундиале-2024, где "звездно-полосатые" заняли пятое место.

Сборная Канады также включила в заявку игроков с украинскими корнями, среди которых выделяются защитники Кейл Макар и Колтон Парайко. 27-летний Макар, чей прадед эмигрировал в Канаду из Украины, представляет целую династию тренеров и игроков. Родственником Кейла Макара по отцовской линии является другой канадский хоккеист украинского происхождения, второй номер драфта 1973 года, легенда "Атланты Флеймз" и "Чикаго Блэкхоукс" Том Лысяк.

Кейл стал знаменитым во время выступлений в NCAA за университетскую команду UMass. Он – единственный игрок за всю историю Массачусетского университета, который был выбран в первом раунде драфта НХЛ. Он был вызван в молодежную сборную для участия в чемпионате мира-2018 в Баффало и выиграл "золото", став лучшим среди защитников с тремя голами и восемью очками в семи играх.

Сейчас Макар является обладателем Кубка Стэнли-2022 в составе "Колорадо Аваланч", а сам был признан MVP финальной серии и лучшим защитником сезона в НХЛ. В нынешней сборной Канады Макар имеет статус запасного капитана, если Сидни Кросби не сможет выполнять свои обязанности. Также он уже отметился шайбой на Олимпиаде в Италии, когда помог разбить Францию – 10:2.

Защитник "Сент-Луиса" Колтон Парайко был ключевой фигурой в чемпионском походе "Сент-Луиса" в 2019 году, сдерживала звездных нападающих команд-соперниц. Также он стал известным благодаря своей трогательной истории чествования памяти бабушки-украинки после завоевания Кубка Стэнли-2019.

Как-то Колтон заключил договор со своей бабушкой Кэрол: она обещала пить персиковую водку за каждую его шайбу в НХЛ. После победы в НХЛ в 2019-м, когда ее уже не было рядом, Парайко привез трофей в дом бабушки и установил рядом ее фото, а дедушка отпраздновал за двоих, выпив из кубка.

Надо сказать, Колтону не выдавали большие авансы в НХЛ, он был выбран "Сент-Луисом" лишь в третьем раунде драфта 2012 года, но благодаря габаритам (198 см и более 100 кг) и хладнокровному, позиционно выверенному стилю игры стал одним из самых успешных поздних выборов своего поколения.

Дебютировав в НХЛ в сезоне-2015/2016, он быстро закрепился в основном составе и стал незаменимым в защите "блюзменов". Не может без него и сборная Канады, в составе которой он выиграл "серебро" 2017 года и стал самым результативным защитником турнира по количеству заброшенных шайб в 2018-м, хотя команда заняла лишь четвертое место.

Так же кленовые остановились в шаге от награды в 2024-м, но Парайко признали одним из трех лучших игроков сборной. Также вместе с Макаром помог Канаде выиграть турнир Four Nations Face-Off 2025 года.

Значительно прибавилось болельщиков у настоящей красавицы, швейцарской бобслеистки Нади Пастернак, в нашей стране после того, как она призналась, что ее прадед был украинцем. И хотя девушка никогда с ним не общалась, со слезами на глазах добавила, мол, то, что происходит в Украине с Россией – ужасно.

Для 29-летней Пастернак Олимпийские игры в Милане и Кортини должны были стать вторыми. В 2022-м в Пекине она была шестой в соревновании двоек вместе с Мелани Хаслер. Однако девушки значительно прибавили за последние четыре года и в Италии рассчитывали на медаль. Ведь буквально в январе швейцарский тандем выиграл "золото" чемпионата Европы, опередив на 0,02 секунды немецкую команду в составе Лауры Нольте и Леони Клювиг, которые являются триумфаторами ОИ-2022 года.

Однако пока Нади, которая после Игр в Пекине успела стать мамой, уже нет в стартовых протоколах Олимпиады-2026. Вместо самой сексуальной бобслеистки мира компанию Хаслер на треке составляет Дебора Аннен.

