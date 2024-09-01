Украинец с новым мировым рекордом выиграл 'золото' Паралимпиады-2024

Сборная Украины завоевала третье "золото" Паралимпиады-2024. Пловец Михаил Сербин стал первым в стометровке на спине в классе S11 (нарушение зрения). 20-летний харьковчанин проплыл дистанцию за 1:05.84 минуты, на 0.17 секунды улучшив свой собственный мировой рекорд 2023 года.

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Решающий рывок на первую ступеньку пьедестала Сербин совершил на заключительных 50 метрах дистанции. Проигрывая трем соперникам, Михаил смог выйти в лидеры и победить.

"Бронза" еще у одного украинца – Даниила Чуфарова, который отстал от чемпиона на 1.19 секунды. Чех Давид Кратохвилл разделили украинцев в тройке призеров.

Паралимпиада-2024. Плавание на спине (100 метров, класс S11)

Михаил Сербин (Украина) - 1:05.84 минуты (мировой рекорд) Давид Кратохвилл (Чехия) - 1:06.54 Даниил Чуфаров (Украина) - 1:07.03

Михаил Сербин является двукратным чемпионом мира (2022, 2023). В 2024 году впервые завоевал награду чемпионата Европы ("бронза").

Как сообщал OBOZ.UA, на Параиграх в Токио 17-летний Сербин не был в роли фаворита, но выдал выдающуюся гонку, также завоевав "золото" на дистанции 100 метров брассом.

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