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Украинского футболиста выгнали с матча через 100 секунд после выхода на поле. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
5,5 т.
Поединок завершился со счетом 1:1
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Полузащитник львовских "Карпат" Ян Костенко был удален с поля вскоре после выхода на замену в матче 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против ровненского "Вереса". Футболист появился на поле на 62-й минуте, а уже через две минуты арбитр после просмотра VAR показал ему красную карточку.

Скандальный эпизод произошел на 62-й минуте

Костенко заменил Жозефа Сери, когда "Карпаты" вели со счетом 1:0. На 63-й минуте полузащитник жестко сыграл в подкате сзади против защитника "Вереса" Кая Ципоты.

Костенко (в белом) был удален за подкат

Главный арбитр встречи Николай Балакин сначала предъявил Костенко желтую карточку. После вмешательства VAR судья лично просмотрел эпизод и изменил решение, удалив футболиста.

В итоге Костенко провел на поле чуть больше двух минут. После его удаления "Карпаты" не смогли удержать преимущество и пропустили в концовке матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Николай Балакин выгнал футболиста

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