Украинского футболиста выгнали с матча через 100 секунд после выхода на поле. Видео

Полузащитник львовских "Карпат" Ян Костенко был удален с поля вскоре после выхода на замену в матче 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против ровненского "Вереса". Футболист появился на поле на 62-й минуте, а уже через две минуты арбитр после просмотра VAR показал ему красную карточку.

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Костенко заменил Жозефа Сери, когда "Карпаты" вели со счетом 1:0. На 63-й минуте полузащитник жестко сыграл в подкате сзади против защитника "Вереса" Кая Ципоты.

Главный арбитр встречи Николай Балакин сначала предъявил Костенко желтую карточку. После вмешательства VAR судья лично просмотрел эпизод и изменил решение, удалив футболиста.

В итоге Костенко провел на поле чуть больше двух минут. После его удаления "Карпаты" не смогли удержать преимущество и пропустили в концовке матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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