Украинский пилот сенсационно выиграл гонку Формулы-4, заставив звучать гимн Украины на легендарной Имоле. Видео

16-летний украинский автогонщик Александр Бондарев одержал первую победу в карьере на этапе итальянской Формулы-4, выиграв третий заезд этапа на знаменитой трассе в Имоле. Благодаря успеху на подиуме впервые прозвучал гимн Украины.

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Александр, выступающий за команду PREMA, стартовал с поула в третьем заезде уикенда и, несмотря на потерю позиции на первом круге, смог отыграться.

За три минуты до финиша Бондарев обогнал японского напарника Кину Накамуру-Берта и удержал лидерство до конца.

Этот успех стал первым для Бондарева в Формуле-4 и принёс Украине историческую победу на культовой трассе Имола.

"Мы потеряли лидерство, но я знал, что у нас есть скорость. Спасибо команде — это их заслуга", – отметил пилот после гонки.

Киевлянин Бондарев – самый молодой чемпион Украины по картингу (2016), чемпион Европы (2023), победитель серии WSK Super Master Series (2022) и обладатель Кубка WSK (2024).

Свою карьеру в картинге Бондарев начал в 5 лет, вдохновившись мультфильмом "Тачки". Уже в 7 стал чемпионом Украины, в 8 – поднимался на подиумы этапов в Испании и Португалии, а в 9 выиграл Кубок Центральной и Восточной Европы.

С этого же возраста выступал в престижных международных сериях WSK и турнирах под эгидой FIA. В этом сезоне проводит свой первый полноценный чемпионат в Формуле-4.

Д ля справки: Формула-4 — категория гоночных автомобилей с открытыми колесами формульного типа, предназначенную для начинающих автогонщиков. По регламенту данного зачёта проводится множество различных моносерий, как правило, проводимых в рамках многоклассовых национальных или региональных автогоночных серий.

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