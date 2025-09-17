Украинский голкипер отбил три пенальти подряд и принес победу своей команде, которую потом дисквалифицировали. Видео

Вратарь "Кривбасса" Александр Кемкин принес победу своей команде в поединке 1/16 финала Кубка Украины против аутсайдера Первой лиги ФК "Чернигов". Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти Кемкин трижды подряд отбивал удары соперников.

Уже после окончания поединка стало известно, что "Кривбасс" нарушил лимит на легионеров. На 69-й минуте гости провели двойную замену, после которой на поле оказалось всего три украинца и восемь легионеров, что прямо нарушает регламент турнира.

В клубе признали ошибку, назвав её "критической коммуникационной проблемой" и обратились к болельщикам с извинениями. "Кривбас" подчеркнул, что команда всегда отвечает за результат вместе, а потеря очков из-за технического промаха не сломает коллектив.

Согласно регламенту "Кривбасс" ждет техническое поражение и дисквалификация из текущего розыгрыша турнира.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Кемкин становится главным героем матча. В прошлом году в 28-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге 23-летний уроженец Мелитополя дважды спас свою команду от гола в гостевом матче с "Ворсклой".

