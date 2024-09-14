Украинский футболист на последней секунде забил потрясающий победный гол 'обратными ножницами'. Видео

Центральный полузащитник "Черноморца" Александр Пшеничнюк отметился фантастическим голом в 6-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Эпизод случился на последней секунды матча с ФК "Ингулец".

Видео дня

При счете 0:0 на 94-й минуте хозяева получили право на угловой удар. Защитники "Ингульца" неудачно попытались вынести мяч из вратарской площадки, после чего круглый снаряд прилетел к Пшеничнюку.

18-летний футболист, который лишь в июле перешел в одесский клуб, смог продемонстрировать потрясающую технику и точным ударом не оставил шансов голкипера. Игрок в падении через себя пробил бисиклетой, или как еще это называют - ударом "обратными ножницами".

Этот гол стал первым в активе Александра за 7 матчей за "Черноморец".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!