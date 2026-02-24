Украинский чемпион заставил слушать российских спортсменов гимн Украины. Видео стало вирусным в соцсетях

В сети вновь набрало популярность видео церемонии награждения с Паралимпиады в Париже, где украинский легкоатлет Игорь Цветов стоит на высшей ступени пьедестала, а рядом стоят российские соперники и кислыми лицами слушают гимн Украины. Ролик, снятый осенью 2024-го, повторно завирусился в феврале 2026 года и активно распространяется в соцсетях.

Видео дня

Пользователь Twitter под ником dolratta написала, что это "наверное мой самый любимый эдит", добавив: "2 миллиона просмотров, 250 тысяч лайков и тысячи подорванных российских ж*п".

Как сообщал OBOZ.UA, 30-летний уроженец Николаева Игорь Цветов 7 сентября 2024 года завоевал вторую награду высшей проббы. Он победил в беге на 200 метров в классе T35 для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, опередив нейтральных атлетов с российскими паспортами Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова.

2 сентября Цветов также выиграл дистанцию 100 метров с результатом 11,43 секунды. Тогда он финишировал раньше Калашяна и Сафронова на 0,27 и 0,36 секунды соответственно.

Во время обеих церемоний награждения звучал гимн Украины. В трансляции попали кадры, на которых рядом с украинцем на пьедестале стоят нейтральные спортсмены из России.

После завершения торжественной части Цветов покинул подиум, не повернувшись к соперникам. Аналогичная ситуация произошла и на Паралимпийские игры 2020, где украинец отказался от совместного фото с представителями России.

