Украинский чемпион Евробаскета после переезда в США: верю, что помогу сборной Украины

Максим Грищук начал новый этап карьеры в США. После успешного сезона в Украине, победы мужской сборной U-20 на Евробаскете в Дивизионе B и нескольких вариантов продолжения карьеры 20-летний баскетболист выбрал University of Southern Indiana из NCAA, где будет выступать в сезоне 2026/27. Сейчас украинец уже тренируется с новой командой и совмещает подготовку к сезону с учебой.

Видео дня

После первых недель в США пресс-служба ФБУ пообщалась с Грищуком о его выборе, адаптации к новому коллективу, атмосфере в команде, выступлении сборной Украины и возможном дебюте за национальную сборную.

– Твоя история похожа на нечто совершенно нетривиальное: сначала ты стал одним из самых молодых игроков Суперлиги, затем – лучшим молодым игроком сезона, после этого молодежная сборная выиграла чемпионат Европы, а через месяц ты получил приглашение в NCAA. Расскажи со своей стороны о своем успешном годе. В чем залог успеха?

– Так и есть! Как я и говорил, мой залог успеха – работа над собой. Я всегда ставлю перед собой цель становиться немного лучше с каждым днем. И благодаря такому менталитету я верил и верю в работу, которую делаю.

Были разные этапы, были дни, когда вообще ничего не хотелось делать, и были такие, когда мотивации хоть отбавляй. Но я понимаю, что дисциплина и настойчивость дают результат. Поэтому я тренировался, запоминал, учился новому и становился лучше день за днем. Это моя сторона успеха, это делало и будет делать меня сильнее!

– Были ли еще какие-то варианты продолжения карьеры после успешного чемпионата Европы? Почему остановился именно на этом?

– Да, были заинтересованность и различные предложения из США. Основными вариантами были D1 NCAA и D1 NJCAA. Были телефонные разговоры с главными тренерами команд, и после этих разговоров я проанализировал заинтересованность всех сторон и принял для себя решение.

После разговора с тренерским штабом Университета Южной Индианы я увидел, как меня видят в команде, и выбрал этот вариант, потому что верю, что смогу там развиваться и помогать команде.

– Ты уже около месяца в новом коллективе. Как проходит твой день и какой процент времени в новой жизни у тебя занимают тренировки и учеба?

– Да, я до сих пор выстраиваю свой распорядок дня, потому что расписание тренировок немного меняется каждый день. У меня по две тренировки в день, а также учеба.

Обычно день выглядит так: утром иду на учебу, затем первая тренировка, после этого снова учеба, а уже после второго занятия у нас вторая командная тренировка. Далее – восстановительные процедуры после тренировочного дня, также время от времени возможны различные командные мероприятия. И уже потом есть свободное время, чтобы заняться домашними заданиями и личными делами.

Я бы сказал, что сейчас процент времени, который занимают тренировки, больше, чем тот, который занимает учеба, потому что идет подготовка к сезону. Но бывают дни, когда учебе уделяется немного больше времени.

– Макс, ты уже начал полноценную подготовку к сезону в NCAA. Если не ошибаюсь, ты единственный фрешмен в команде. Чувствуешь какое-то давление авторитетов? И какая в целом атмосфера в команде?

– Да, я единственный фрешмен в команде, но это никак не влияет на отношение ко мне. Со всеми ребятами я начал общаться с самого первого дня приезда, и давления нет вообще никакого. Наоборот, меня во всем поддерживают и помогают.

Атмосфера в команде очень дружелюбная и рабочая. Каждая тренировка – это максимальная энергия и коммуникация между нами, поэтому, думаю, благодаря этому мы выстроим хорошую командную химию, которая поможет нам в дальнейшем сезоне.

– Один из украинских экспертов недавно дал оценку твоим высказываниям о том, на каком уровне сейчас находится украинский баскетбол. Что думаешь об этом?

– Думаю, сейчас всем понятно, почему наш баскетбол находится не на таком уровне, как раньше, – из-за этой проклятой войны. Это очевидно и без экспертов. Изменилось много факторов, которые влияют на развитие баскетбола и профессиональных лиг.

Я неоднократно слышал это от своего первого тренера: о том, как тренируется наше молодое поколение в подвалах и так далее. Не каждый взрослый человек может выдержать это морально, а тут дети, у которых есть мечты стать баскетболистами.

Но даже в таких условиях нам удается показывать результат. Этим летом мы выиграли чемпионат Европы. И даже в такие времена Федерация смогла поддержать всю команду премиальными после победы. И я считаю, что Федерация делает все возможное, чтобы сборные выступали абсолютно во всех международных турнирах. Национальная мужская сборная вообще показывает топ-уровень игры и результата в квалификации к чемпионату мира.

Поэтому я считаю, что на сегодняшний день мы даже выше, чем могли бы быть. Но, конечно, нужно развиваться и всем поддерживать баскетбол, особенно молодежный, в такие тяжелые для страны времена, а не только критиковать.

– Не всем известно, но Айнарс Багатскис приглашал тебя в национальную сборную в августе, когда проходил тренировочный сбор перед матчами против Греции и Черногории. Тебе не удалось приехать именно из-за вступительной программы? Сильно расстроился? И что для тебя означает возможный дебют за национальную сборную?

– Да, я был сосредоточен и работал над вариантом продолжения своей карьеры в США. Я не расстроился, но хотел бы оказаться на сборе и потренироваться со всеми. Это был бы невероятный опыт для меня.

Но я верю в то, что свой шанс еще получу и смогу помогать сборной в будущем.