Украинская вице-чемпионка мира по биатлону получила тяжелый диагноз. Тренеры раздумывают над ее карьерой

У трехкратной чемпионки Европы по биатлону Ирине Петренко (в девичестве Варвинец) диагностировали астму, сообщили в эфире "Суспільне.Спорт". Тренеры сейчас рассматривают её будущее в спорте.

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В этом сезоне 32-летняя Петренко пропустила значительную часть подготовки из-за перелома ноги, но вернулась к соревнованиям в начале декабря на этапе Кубка IBU в Эйлу. Её лучший результат в индивидуальной гонке этого сезона — 44-е место в гонке преследования в Антгольце.

На чемпионате мира Петренко, для которой это уже пятый мировой турнир, призналась, что испытывала проблемы с дыханием в командных гонках. Несмотря на это, она всё равно вышла на спринт, но не смогла показать хороший результат.

Ирина была одной из сильнейших спортсменок национальной сборной в середине 2010-х. Первые серьёзные достижения уроженки Чернигова пришли в сезоне 2011/12, когда она выиграла "золото", "серебро" и "бронзу" на юниорском чемпионате Европы, а затем стала бронзовым призёром мирового первенства в эстафете.

Взрослую карьеру начала в 2013 году, дебютировав в Кубке мира. В сезоне 2014/15 впервые попала в топ-10 в личной гонке и завоевала "бронзу" в смешанной эстафете.

Главным успехом Петренко стало "серебро" в эстафете на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене. В том же сезоне она трижды поднималась на подиум в командных гонках Кубка мира. С 2018 по 2020 год спортсменка находилась в декретном отпуске.

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