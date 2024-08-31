Украинская чемпионка мира и призерка Олимпиады неожиданно завершила карьеру в 22 года

22-летня украинская синхронистка Марта Федина объявила о завершении карьеры. Многократная чемпионка мира в составе сборной Украины, двукратная бронзовая призерка ОИ-2020 и 11-кратная чемпионка Европы написала у себя в Instagram пост, в котором попрощалась с профессиональным спортом.

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Федина пришла в синхронное плавание в 5 лет, добившись с тех пор фантастических успехов.

"Эти два года были сложными для каждого украинского спортсмена, и я не исключение. Я получила горький опыт поражений, слез и отчаяния. Неприятное ощущение, когда ты не можешь достичь своей цели, останавливаешься в шаге от нее. Так случилось и с моей второй Олимпиадой, нам не удалось отобраться командой в Париж", – призналась Марта.

Федина благодарит родителей, друзей и тренеров, которые были с ней весь этот "прекрасный, интересный и трудный путь".

"Также отдельная ода партнершам по команде, потому что с детства их было немало. Они все фантастические, некоторые стали мне лучшими подругами по жизни. Спасибо спорту за все, что имею, за людей, которых встретила на своем пути, чего достигла и тем, кем стала. Спорт сделал меня тем человеком, которым я мечтала стать с детства. И я ни о чем не жалею. Так что привет мир без воды, мне кажется, что я совсем не умею в тебе "плавать". Поэтому пора добиться успехов и в тебе", - написала Федина.

В марте прошлого года Федина выиграла этап первого в истории Кубка мира по артистическому плаванию. Харьковчанка завоевала "золото" в технической программе среди женщин-одиночек.

В одном из интервью Федина заявила, что хотела бы навсегда забыть о россиянах, которые отбирают у украинских спортсменов не только арены, но и жизни. А в 2014 году заставили ее уехать из родного Донецка.

Позже Марта Федина показала, в каких условиях ей приходится тренироваться во время войны.

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