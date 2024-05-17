Украинки неудачно стартовали в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 неудачно стартовала на олимпийском квалификационном турнире, который в эти дни проходит в венгерском Дебрецене. Подопечные тренера Юрия Процюка в первом поединке соревнований были слабее Польши – 18:21.

"Сине-желтые" в составе Кристины Филевич, Оксаны Молловой, Мириам Уро-Ниле и Анжелики Ляшко блестяще начали встречу. Первый же точный удар от украинок был двухочковым, а кроме того, соперницы почти две минуты не могли поразить кольцо наших девушек.

Наша команда захватила лидерство 8:1, однако уже через три с половиной минуты счет на табло был равным. При этом команды много фолили, заставляя арбитров постоянно рвать игру свистками.

Украинки более четырех минут не могли забить в кольцо соперниц. Однако затем, как по команде, оппонентки начали обмениваться точными дальними попаданиями, набирая очки. За 90 секунд до сирены Польша вела 17:14, а через минуту "красно-белые" закрыли матч – 21:18.

Следующую встречу украинки проведут в 18:05 с Германией, которая в своей стартовой встрече разгромила Тунис – 17:7.

Для того чтобы пробиться на Олимпиаду в Париж, нашим девушкам нужно быть в тройке лучших команд квалификации, в которой примут участие 16 сборных.

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