Украинка выиграла чемпионат мира, победив россиянок, и встала на первое место с сине-желтым флагом. Видео с армреслинга завирусилось в интернете

Видео с чемпионата мира по армреслингу, где украинская спортсменка заняла первое место, обойдя россиянок, стало вирусным в интернете. Само событие произошло в Будапеште еще в 2017 году, но в июне 2025-го видео оттуда обрело вторую жизнь в сети.

Видео дня

8 лет назад украинка Руслана Кулик стала двукратной чемпионкой мира по армрестлингу среди юниоров, завоевав две "золотые" медали в весовой категории свыше 70 кг — на левую и правую руку. В обоих финалах она одолела россиянку Залину Хосроеву.

Спортсменка родом из Кобеляк Полтавской области. Её успех дополнили другие представители Украины: Марина Шулика стала вице-чемпионкой в весе до 65 кг, уступив в финале армрестлерше из Казахстана, а Денис Матяш (до 70 кг) и Янина Назарько (до 65 кг) взяли по "бронзе".

Видео награждения, где Руслана становится на первое место с флагом Украины между двух россиянок за несколько дней собрало тысячи просмотров и разошлось по соцетям.

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