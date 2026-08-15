Украинка с историческим рекордом выиграла медаль чемпионата Европы по легкой атлетике. Видео

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме Людмила Оляновская завоевала "бронзу" в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции. 33-летняя украинка установила национальный рекорд, преодолев дистанцию за 1 час 31 минуту 7 секунд.

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Оляновская финишировала третьей, уступив всего три секунды представительнице Италии Александрине Михей, которая стала обладательницей "серебра" с результатом 1:31:04. Чемпионкой Европы стала олимпийская чемпионка из Испании Мария Перес, показавшая время 1:30:06.

Результат Оляновской стал новым рекордом Украины и лучшим достижением в ее карьере. После финиша спортсменка отметила, что выходила на старт с уверенностью в своих силах, несмотря на уровень соперниц.

"Я выходила на дистанцию с чемпионкой мира, с олимпийскими чемпионками и выходила с настроем, что ничем не хуже их. Мы тренируемся в гораздо худших условиях, чем они. Мы уже давно живем во время войны и все равно можем составлять конкуренцию", – сказала Людмила после финиша.

Спортсменка также поблагодарила семью, друзей и Вооруженные силы Украины за возможность представлять страну на международных соревнованиях.

Для Оляновской это уже третья награда чемпионатов Европы. Ранее она выигрывала "серебро" в Цюрихе в 2014 году и "бронзу" в Риме в 2024-м. Кроме того, в 2026 году украинка установила мировой рекорд в ходьбе на 20 000 метров по стадиону.

Еще одна представительница Украины Мария Сахарук заняла восьмое место с личным рекордом 1:34:28.

Медаль Оляновской стала третьей для сборной Украины на чемпионате Европы в Бирмингеме. Ранее Олег Дорощук завоевал "серебро" в прыжках в высоту, а Михаил Кохан стал обладателем "бронзы" в метании молота.

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