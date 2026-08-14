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В битве с легендой: легкоатлет Дорощук принес Украине "серебро" чемпионата Европы. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,9 т.
Олег Дорощук на Евро-2026
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Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в английском Бирмингем. 25-летний спортсмен из Кропивницкого в секторе для прыжков в высоту показал результат 2,30 метра и стал вторым.

Наш соотечественник стал медалистом Евро во второй раз подряд после "бронзы" на первенстве-2024. Как и тогда в Риме, Дорощук уступил первую строчку легендарному итальянцу Джанмарко Тамбери.

Джанмарко Тамбери и Олег Дорощук.
Олег Дорощук.

Украинец блестяще прошел первые четыре высоты, взяв планку с первой же попытки. В свою очередь итальянец имел две ошибки и уступал нашему прыгуну.

Результаты в прыжках в высоту у мужчин на Евро-2026.

Однако Тамбери перевернул ситуацию, когда соперники остались вдвоем в секторе после травмы другого итальянца Маттео Сиолли. Олимпийский чемпион Токио-2020 сумел со второй попытки взять 2,32 м, тогда как Дорощук так и не смог покорить эту высоту.

Таким образом, Олег стал вице-чемпионом Европы 2026 года. Его медаль стала второй для Украины в Бирмингеме после "бронзы" Михаила Кохана в секторе для метания молота.

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Легкая атлетикаПрыжки в высотуОлег Дорощук
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