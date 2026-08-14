В битве с легендой: легкоатлет Дорощук принес Украине "серебро" чемпионата Европы. Видео

Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в английском Бирмингем. 25-летний спортсмен из Кропивницкого в секторе для прыжков в высоту показал результат 2,30 метра и стал вторым.

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Наш соотечественник стал медалистом Евро во второй раз подряд после "бронзы" на первенстве-2024. Как и тогда в Риме, Дорощук уступил первую строчку легендарному итальянцу Джанмарко Тамбери.

Украинец блестяще прошел первые четыре высоты, взяв планку с первой же попытки. В свою очередь итальянец имел две ошибки и уступал нашему прыгуну.

Однако Тамбери перевернул ситуацию, когда соперники остались вдвоем в секторе после травмы другого итальянца Маттео Сиолли. Олимпийский чемпион Токио-2020 сумел со второй попытки взять 2,32 м, тогда как Дорощук так и не смог покорить эту высоту.

Таким образом, Олег стал вице-чемпионом Европы 2026 года. Его медаль стала второй для Украины в Бирмингеме после "бронзы" Михаила Кохана в секторе для метания молота.

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