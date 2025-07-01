Украинец одним ударом отправил соперника в брутальный нокаут и стал чемпионом мира по каратэ. Видео

Каратист из Новой Каховки Михаил Драган стал настоящей звездой чемпионата мира по Киокушин БуДо каратэ, прошедшего 27–28 июня в венгерском городе Сольнок. В одном из поединков он эффектно отправил соперника в нокаут точным ударом с разворота в подбородок.

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Противник рухнул без сознания прямо на татами, и к нему сразу подбежал тренер, чтобы привести в чувства.

Нокаут с вертушки стал украшением турнира, а видео завирусилось в интернете, собрав тысячи просмотров и множество комментариев.

Выступление Драгана помогло сборной Украины занять второе место в общекомандном зачёте.

Всего на турнире, собравшем более 800 спортсменов из 30 стран, украинская команда завоевала семь наград. "Золото", кроме Драгана, взяли Владислав Мовчан и Александр Шерстюк, ставший двукратным чемпионом в кумите и ката. Бронзовыми призёрами стали София Андрющенко и Дамир Шестак.

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