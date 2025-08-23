УкраїнськаУКР
Украина завоевала "золото" чемпионата мира по гребле, на 0.72 секунды опередив Россию

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Ирина Федорив оформили золотой дубль на чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ в Милане. В финале каноэ-двойки на дистанции 200 метров украинки финишировали первыми, опередив "нейтральных" соперниц из России на 0,72 секунды.

Этот успех стал вторым для украинских спортсменок за два дня. Накануне Лузан и Федорив завоевали для Украины "золото" на дистанции 500 метров.

Лузан довела количество своих наград на мировых первенствах до восьми. Только на ЧМ-2025 28-летняя уроженка Ивано-Франковска уже взяла три "золота", что стало её личным рекордом за одну мировую первенство.

Впереди у Лузан ещё один финал — на дистанции 200 метров в одиночке. Решающий старт состоится в воскресенье, 24 августа, и может принести Украине очередное "золото" мирового уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, Лузан Лузан призналась, что испытала невероятные эмоции после выигрыша "серебра" на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 27-летняя спортсменка отметила, что с партнершей Анастасией Рыбачок они четко придерживались тактического плана на заезд.

