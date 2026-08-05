Украина выиграла первое "золото" чемпионата Европы по водным видам спорта-2026

Сборная Украины завоевала первую награду высшей пробы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу команде принесли Ксения Байло и Алексей Середа, выигравшие соревнования в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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Украинский дуэт набрал 323,16 балла и опередил представителей Германии Оле Йоханнеса Рослера и Паулину Александру Пфайф на 5,40 балла. "Серебро" досталось немецкой паре с результатом 317,76, а "бронза" ушла Испании, за которую выступали Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель (297,48).

По ходу финала Байло и Середа начали турнир со второго места. За первый прыжок они получили 50,40 балла и уступали лидерам 1,20 балла. Уже после второй попытки украинцы вышли на первое место благодаря оценке 49,80 балла и больше лидерство не отдавали.

Третий прыжок с тремя с половиной сальто вперед принес украинцам 68,40 балла. После него они сохранили минимальное преимущество над Германией. В четвертом раунде Байло и Середа заработали 72,96 балла, укрепив позиции перед решающей попыткой.

Самым результативным стал заключительный прыжок. За него украинский дуэт получил 81,60 балла, что оказалось лучшей оценкой в программе и позволило уверенно завершить финал на первом месте.

Для Украины это четвертая медаль в прыжках в воду на нынешнем чемпионате Европы и первая награда достоинством "золото". Ранее украинские спортсмены трижды поднимались на третью ступень пьедестала: в смешанном командном турнире, а также в мужских и женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Для Алексея Середы эта победа стала 14-й медалью чемпионатов Европы в карьере и девятым европейским титулом. Ксения Байло завоевала свою 15-ю награду на взрослом континентальном уровне.

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