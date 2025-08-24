Украина впервые за 10 лет завоевала медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. Видео

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала "бронзу" в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио. став третьей в общем зачёте. Это первая подобная медаль для нашей команды с 2015 года.

По итогам квалификации в индивидуальных упражнениях Таисия Онофрийчук и Полина Карика принесли команде 227.35 балла.

В групповых дисциплинах Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Александра Ющак получили 23.550 за выступление с пятью лентами и 27.650 — за номер с тремя мячами и двумя обручами.

Эти результаты позволили пробиться в финал отдельных упражнений и закрепиться в тройке сильнейших.

По сумме всех баллов Украина (278.550) уступила лишь Германии (286.500) и Болгарии (281.550). Таким образом, команда спустя десять лет вновь завоевала медаль чемпионата мира в командной категории, а также впервые с момента изменения формата турнира в 2021 году.

Всего это 11-я награда Украины в истории командных выступлений на мировых первенствах: одно "золото" (2001), три "серебра" (1993, 2003, 2005) и семь "бронз" (1995, 1997, 1999, 2011, 2014, 2015, 2025). В воскресенье украинских гимнасток ждут ещё финалы в индивидуальных и групповых упражнениях.

Как сообщал OBOZ.UA, Онофрийчук неудачно выступила в индивидуальном многоборье на чемпионате в Рио-де-Жанейро, заняв 4-е место. 17-летняя киевлянка отстала от бронзовой медалистки всего на 0,550 балла.

