На камеру попало, что сделала Дерюгина после ошибки Онофрийчук на чемпионате мира по художественной гимнастике. Видео

Знаменитая украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук неудачно выступила в индивидуальном многоборье на чемпионате в Рио-де-Жанейро, заняв 4-е место. 17-летняя киевлянка отстала от бронзовой медалистки всего на 0,550 балла.

В упражнении с булавами Онофрийчук допустила обидную ошибку: в один из моментов предмет просто выпал из руки гимнастки. Это сразу отразилась на оценке. Судьи поставили украинке 29,300 балла.

Сразу после выступление на камеру попала реакция главного тренера сборной Украины Ирины Дерюгиной. Ирина Ивановна была очень расстроена случившимся и грустно вздыхала, с трудом сдерживая слезы. Также не находила себе места рядом и ее подопечная.

Отметим, что для Онофрийчук это выступление стало дебютным на взрослом мировом первенстве.

Таисия соревновалась в группе А и показала следующие результаты: 29,950 с обручем, 28,400 с мячом, 29,300 с булавами и 29,750 с лентой. Общая сумма баллов 117,400.

Победительницей многоборья стала немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева (121,900), "серебро" завоевала болгарка Стилиана Николова (119,300), а "бронза" досталась итальянке Софии Раффаэли (117,950).

Украина продолжит борьбу за медали: впереди ещё четыре финала в индивидуальных упражнениях, в трех из которых примет участие и Онофрийчук. Решающие выступления состоятся в воскресенье, 24 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля Таисия стала двукратной победительницей этапа Кубка мира FIG World Challenge Cup, который состоялся 27 июля в румынском городе Клуж-Напока. 17-летняя спортсменка выиграла финалы в упражнениях с булавами и лентой, а также завоевала "серебро" в упражнении с мячом и многоборье.

До этого Онофрийчук стала первой в истории Украины победительницей общего зачёта Кубка мира по художественной гимнастике в личном многоборье. По итогам сезона-2025 юная звезда художественной гимнастики обошла олимпийскую чемпионку и уверенно заняла первое место.

Ранее архивные и свежие кадры Таисии разлетелись по соцсетям. За три сезона наша соотечественница превратилась из перспективной юниорки в абсолютную чемпионку Европы.

