Украина узнала соперников в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

В швейцарском городе Миси в Доме баскетбола состоялась жеребьевка второго раунда пре-квалификации мужского чемпионата мира-2027

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На этом этапе сыграют 12 сборных – восемь, занявших последние места в основной квалификации на Евробаскет-2025, в том числе национальная мужская сборная Украины, а также четыре победителя первой пре-квалификации.

12 команд были разделены на четыре группы по три сборные, из которых по две сборные каждой группы выйдут в основную квалификацию на чемпионат мира. Украина попала в группу А, где сыграет со сборными Словакии и Швейцарии.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Украина, Словакия, Швейцария

Группа В: Венгрия, Северная Македония, Румыния.

Группа С: Болгария, Нидерланды, Австрия

Группа D: Хорватия, Дания, Норвегия

Каждая сборная в пре-квалификации проведет два домашних и два выездных матча. Предварительно матчи должны пройти 2, 5, 9, 13, 16 и 20 августа.

Сборная Швейцарии выиграла группу на первом этапе пре-квалификации, одержав шесть побед в матчах против Ирландии, Косово и Азербайджана.

Сборная Словакии заняла последнее место в группе квалификации на Евробаскет-2025, не выиграв ни одной игры в квартете с Латвией, Испанией и Бельгией.

Календарь матчей второго пре-квалификационного раунда будет известен в ближайшее время. Первый этап основной квалификации начнется в ноябре 2025 года – там к победителям пре-квалификации присоединятся 24 участника Евробаскета-2025.

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