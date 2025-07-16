Украина проиграла Сербии и не смогла выйти в четвертьфинал Евробаскета U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу U-20 не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы, который в эти дни проходит в греческом Ираклионе. Подопечные тренера Валерия Плеханова дали настоящий бой маститым сербам, но все же уступили 61:75.

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Игра началась крайне неудачно для "сине-желтых" – за первые четыре с половиной минуты они сумели набрать лишь два очка, прозевав рывок соперника 11-2. Нашим удалось подтянуться и к первом перерыву они уступили с разницей в пять пунктов.

Во второй 10-минутке украинцы стартовали еще более неудачно, забив только три очка за 5,5 минут. И вновь команда Плеханова продемонстрировала характер, не дав сербам развить успех.

После большого перерыва баскетболисты из Украины заиграли более агрессивно. Балканцы начали чаще ошибаться и фолить. "Сине-желтые" постоянно находились в 5-7 пунктах от соперника, но не могли разорвать эту дистанцию.

На большой перерыв команды вышли на паркет при счете 58:48 в пользу Сербии. Украинцы бросили все силы на то, чтобы совершить камбэк, но балканцы уверенно довели матчи до победы.

Теперь в битве за 9-16 места украинцы сыграют с Чехией. Поединок состоится в четверг, 17 июля.

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