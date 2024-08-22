Украина обыграла Италию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 3х3 среди женщин. Видео

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 с победы стартовала на чемпионате Европы в Вене. Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Мириам Уро-Ниле и Татьяна Юркевичус во втором туре группового этапа со счетом 15:11 победили команду Италии.

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Наши девушки завладели преимуществом уже на старте игры и контролировали матч на протяжении всех 10 минут. Самой результативной в составе украинской команды стала Кристина Филевич, набравшая 8 очков.

Благодаря этой победе украинская сборная забронировала для себя место в четвертьфинале чемпионата Европы. Италия в своем первом матче уступила Франции (10:14).

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Сборная Украины попала в группу А, где сыграют сборные Франции и Италии. Встреча против француженок запланирована 22 августа в 21.55.

Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд, а дальше по олимпийской системе на вылет определятся призеры чемпионата Европы.

Определим, что в первом раунде плей-офф чемпионата Европы команды группы А, в которой представлена сборная Украины, будут пересекаться с командами из группы С, где выступают Испания, Азербайджан и Австрия.

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