Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 6 августа

На Олимпийских играх в Париже во вторник, 6 августа, состоится очередной соревновательный день. Спортсмены разыграют 13 комплектов наград.

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Украинцы в этот день будут соревноваться в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике. При этом наши соотечественники не выступят в медальных дисциплинах.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ 5 АВГУСТА

10:30. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, квалификация (м) – Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

11:00. Спортивное скалолазание. Боулдеринг, полуфинал (ж) – Евгения Казбекова.

12:00. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, квалификация (ж) – Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 50кг, 1/8 финала (ж) – Оксана Ливач – Актенге Кеунимжаева (Узбекистан).

12:30. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500м, квалификация (м) – Олег Кухарик, Игорь Трунов.

14:00. Спортивное скалолазание. Скорость, квалификация с посевом (м) – Ярослав Ткач.

21:07. Легкая атлетика. 400м с/б, полуфинал (ж) – Анна Рыжикова.

Напомним, в Украине Олимпиада официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа гимнаст Илья Ковтун принес Украине седьмую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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