Украина на Олимпиаде-2024. Календарь и расписание 2 августа

В седьмой день Олимпийский игр в Париже будет разыграно 23 комплекта наград. Единственный легкоатлетический финал состоится в 21:20, когда мужчины побегут 10 000 метров.

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Определятся первые призеры соревнований по теннису. С 12:00 пройдут матчи за "бронзу" в женском одиночном и мужском парном разрядах, а не раньше 19:00 состоятся финал и матч за третье место в миксте. В настольном теннисе запланированы одиночные полуфиналы.

МЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 2 АВГУСТА

12:00. Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3 м, финал (м) — Олег Колодий и Даниил Коновалов.

НЕМЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 2 АВГУСТА

10:00. Стрельба. Пистолет 25м, квалификация, точность (ж) — Елена Костевич.

11:00. Дзюдо, 6-й запуск. 1/16 финала, свыше 78кг (ж) — Кристина Гоман — Марит Кампс (Нидерланды).

11:10. Легкая атлетика. Метание молота, квалификация, группа А (м) — Михаил Кохан.

11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (ж) — Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Ярослава Магучих.

12:06. Академическая гребля. Двойки парные л/в, финал Б — Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

17:40. Гребной слалом. Экстрим-слалом, раздельный старт (ж). Виктория Ус.

19:15. Легкая атлетика. Тройной прыжок, квалификация (ж) — Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легкая атлетика. Эстафета 4х400м, раунд 1 (микст) — Украина (состав будет определен позже)

21:10. Легкая атлетика. Толкание ядра, квалификация (м) — Роман Кокошко.

22:36. Бокс. Четвертьфиналы, до 80кг (м) — Александр Хижняк — Вандерлей Де Соуза Перейра (Бразилия).

Напомним, Украину в Париже представляют 140 спортсменов в 26 видах спорта. Это наименьшее количество атлетов за всю историю выступлений Украины на летних Олимпийских играх.

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

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