Украина добыла вторую победу на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу во втором матче на чемпионате Европы U-20 в дивизионе B. В рамках группового раунда команда Валерия Плеханова уверенно одолела сборную Молдовы 83:48.

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Команды провели равную первую половину, по итогу которой наша команда получила 5 очков преимущества, но во второй половине наша команда существенно прибавила. Ключевым стал рывок 21:0, после которого украинская сборная получила решающее преимущество в этом матче.

Украинская сборная имела преимущество на подборах, лучше соперника двигала мяч и допустила лишь 7 потерь за игру при 25 потерях у Молдовы (27-2 по очкам после потерь в пользу нашей команды). Также наша команда превосходила оппонентов по очкам второго шанса (25-6) и очкам в быстром нападении (25-3).

Самым эффективным игроком в составе сборной Украины стал форвард Даниил Сипало, у которого дабл-дабл - 16 очков и 15 подборов (РЭ 25).

После двух матчей на турнире у украинской сборной есть в активе две победы. В третьей игре группового раунда наша команда 14 июля в 14:30 будет противостоять Швеции.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины. Дивизион В

Группа С

Румыния, Миовен, Sala Sporturilor Mioveni

Украина - Молдова 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

Украина: Сипало 16+15 подборов, Новиков 12+3 передачи, Карасев 5, Величко 4, Скутыльник 3 — старт, Кличко 17+6 подборов + 3 блок-шота, Николайчук 13+9 подборов + 5 передач, Кабанов 6, Колаволе 4 + 5 подборов, Черногорицкий 3 + 5 подборов + 4 передачи