Украина причинила боль дважды: Шевченко похоронил шведов в Киеве и спланировал чудо на 121-й минуте Евро-2020

Сборные Украины и Швеции, которые в марте 2026 года сойдутся в плей-офф чемпионата мира-2026, встречались друг с другом не так уж и много – пять. Однако на официальном уровне они сталкивались лишь дважды – на континентальных первенствах, и оба раза сильнее становились "сине-желтые", хотя поединки складывались очень нервно и завершались со счетом 2:1. Интересно, что в 2012 году Андрей Шевченко стал героем команды на поле, через девять лет он одолел скандинавов как тренер и теперь уже входит в новое противостояние в качестве главы УАФ.

OBOZ.UA собрал самые интересные подробности тех двух битв Украины и Швеции на чемпионатах Европы.

ЕВРО-2012. Украина, которой просто катастрофически не везло на стадиях плей-офф, дебютировала на чемпионатах Европы по футболу благодаря статусу хозяйки первенства. И в первом туре группового этапа команда Олега Блохина встречалась с "Тре крунур", которая имела "бронзу" Евро-2012 и после неудачи в отборе к 1996-му была завсегдатаем турнира.

У Украины в нападении добегал уже последние матчи обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко, который напоследок успел отметиться и на чемпионате Европы. Но и шведы имели впереди своего джокера – чемпиона Италии, Испании и Франции и победителя Лиги Европы Златана Ибрагимовича. Фанаты по седьмому миру ожидали дуэль двух легендарных форвардов, и они не подвели.

В поединке на переполненном НСК "Олимпийский" в Киеве первый тайм прошел без голов, хотя у Украины отличной возможностью после скидки Шевченко и неудачного выноса мяча шведами не воспользовался Андрей Ярмоленко, а затем за "сине-желтых" сыграла штанга после удара головой Ибрагимовича.

Однако Златан дождался своего момента на старте второй половины и открыл счет на 55-й минуте: Ярмоленко позволил Себастьяну Ларссону сделать прострел, Тарас Михалик не успел накрыть Ибрагимовича, и тот с нескольких метров толкнул снаряд мимо Андрея Пятова.

Но радость шведов была недолгой. Уже через три минуты после гола Златана Украина организовала атаку правым флангом, Ярмоленко прострелил в штрафную площадь на Шевченко, который выиграл борьбу на горе и головой расстрелял голкипера – 1:1.

А на 61-й минуте Шевченко еще раз подтвердил, что его боялись не зря. После подачи с углового Евгения Коноплянки он сыграл на опережение на ближней штанге и головой срезал снаряд в чужие ворота. Шанс зацепиться за ничью имел капитан шведов Ибрагимович, но Пятов справился с пушечным выстрелом нападающего "Милана".

Шведы были разбиты, особенно Златан: "Тяжело. Мы не должны были проигрывать. В первом тайме я немного нервничал, но второй тайм мы начали лучше, мы играли лучше, держали мяч и были немного смелее. Но это итог футбола: все начинает идти хорошо, и ты пропускаешь гол, а потом второй гол".

"Андрей не поверил мне, когда я сказал ему, что мечтаю, что он забьет два гола. Мы были лучшей командой в первом тайме, за исключением момента Ибрагимовича. Швеция, кажется, играла на ничью, они пытались контратаковать через Ибрагимовича. Мы пропустили гол, но я должен поблагодарить команду за то, что они отыгрались двумя своими собственными голами", – отметил Блохин, но, к сожалению, эта победа стала для Украины единственной в группе и не позволила выйти в плей-офф, куда не попали и шведы, пропустив Англию и Францию.

ЕВРО-2020. Из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. И на пути Шевченко снова восстала Швеция, но теперь он был главным тренером сборной, и обе команды сумели выбраться из группы.

Правда, скандинавы выиграли свою группу, где была Испания, Словакия и Польша, а украинцы уступили 2:3 Нидерландам, сенсационно проиграли 0:1 Австрии и лишь благодаря победе над Северной Македонией, дополнительным показателям и невероятному фарту проползли в плей-офф.

Конечно, фаворитами поединка 1/8 финала на "Хэмпден Парк" считались шведы, однако именно наша команда открыла счет уже в середине первого тайма. На 27-й минуте Ярмоленко получил мяч на правом краю штрафной, внешней стороной стопы перевел его на левый на открытого Зинченко, и Александр пробил под Олсеном, который не успел быстро сложиться, защищая свои ворота.

Но за две минуты до перерыва Форсберг восстановил равновесие мощным ударом из-за пределов штрафной площади. На пути к воротам мяч задел ногу Ильи Забарного и влетел в сетку мимо дезориентированного Георгия Бущана. Второй тайм проходил на встречных курсах, а после одного из ударов Форсберга Украину спасла лишь штанга, но каркас ворот играл и за скандинавов после момента у Сергея Сидорчука.

В итоге команды дотянули до овертаймов, где произошло два важных события. Удаление центрального защитника "Тре крунур" Даниэльсона за фол на Артеме Беседине и выход Артема Довбыка. К сожалению, повреждение Артема оказалось серьезным и его пришлось заменить.

Оставшись в меньшинстве шведы отбивались как могли и уже, казалось, морально готовились к пенальти. Но все изменилось на 121 минуте. Зинченко навесил от самого левого края в штрафную на Довбыка, который опередил двух соперников и ударом головой от газона поставил точку в этом матче.

Шведы были в отчаянии. "Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, потом били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня", – едва находил слова полузащитник Эмиль Форсберг.

Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. И потом там остановились, не справившись с Англией. Но в тот день "сине-желтые" праздновали. А лучший игрок матча Зинченко посоветовал: "Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живем один раз, и таких моментов может не быть".

"Обе команды сыграли очень хорошо. Это был интересный матч. Ни одна из сторон не хотела проигрывать, поэтому мы получили эту драму в конце. Благодаря этой игре и преданности наша команда заслуживает любви всей страны. Мы знали, как должна играть наша команда с первых минут. Мы знали, кто может нас усилить. План, который мы разработали, сработал хорошо", – отметил тренер украинцев Андрей Шевченко, который на третьей официальной дуэли со шведами будет присутствовать уже в статусе главы УАФ.

