Украина проиграла важнейший матч Евробаскета U-20 и отправилась в битву за выживание в элите

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла в своем очередном матче на чемпионате Европы U-20, который в эти дни проходит в греческом Ираклионе. Подопечные тренера Валерия Плеханова в тяжелом поединке оказались слабее команды Чехии – 65:85.

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Для "сине-желтых" поединок начался просто шокирующе, что и стало причиной неудачи. Соперникам удался рывок 13:0, а свое первое очко наши баскетболисты набрали только на отметке 3:58 после стартового вбрасывания.

Во второй четверти чехи продолжили наращивать свое преимущество, тогда как у украинцев мало что получалось. Как итог, на большой перерыв подопечные Плеханова ушли, проигрывая 20 очков.

Вторая половина игры получилась более удачной для нашей команды. В третьей четверти ей удалось отыграть половину отставания и на решающую четверть команды вышли при счете 55:45 в пользу Чехии.

"Сине-желтые" бросили все силы на то, чтобы попытаться совершить камбэк. Подопечные Плеханова старались действовать агрессивно, но соперники рывком 12:0 окончательно закрыли вопрос о победителе.

Теперь в битве за 13-16 места украинцы сыграют сверхважный матч с Исландией. Нашим баскетболистам только победа оставит шансы на сохранение прописки в Дивизионе А.

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