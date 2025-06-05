Участники конференции УПЛ приняли решение и в сезоне-2025/2026 не проводить Суперкубок Украины. Напомню, этот трофей оспаривает чемпион и обладатель Кубка страны. В случае, если одна команда выигрывает золотые медали и Кубок Украины, ее соперником становится финалист кубкового розыгрыша.

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Суперкубковая история в нашем футболе началась в сезоне-2004/2005. Трофей завоевало "Динамо", победившее "Шахтер". Правда уже в следующем финале дончане взяли реванш. И только эти два самых популярных наших клуба завоевывали суперкубковый трофей.

Надо отметить, что чаще Суперкубок выигрывал действующий чемпион - 11 раз. Шесть раз побеждал обладатель Кубка или серебряный призер, если чемпионат и Кубок выигрывала одна и та же команда. Матч за Суперкубок всегда пользовался популярностью у болельщиков. К примеру, 16 июля 2006 года поединок "Динамо" - "Шахтер" (2:0) собрал 35 тысяч зрителей. Киевляне и дончане свои матчи проводили на стадионах четырех городов - в Одессе, Полтаве, Киеве и Львове.

Пока победы поделили поровну

В матчах за Суперкубок "Динамо" и "Шахтер" встречались между собой 15 раз. В 2012 году начал свою феноменальную серию "Шахтер", выиграв четыре раза подряд Суперкубок. Три раза подряд брали Суперкубок динамовцы. Киевляне в финалах забили 17 мячей, дончане – 21. В финалах Суперкубка по разу играли также "Ворскла", "Таврия", "Черноморец", "Металлург" (Донецк).Больше других поединков за трофей провел Дарио Срна - 12 игр. У Степаненко - 11 матчей, у Пятова - 10, у динамовца Шовковского - 9. Срна - восьмикратный обладатель Суперкубка, Шовковский - шестикратный. После окончания сезона-2021/2022 розыгрыш Суперкубка взял тайм-аут. Обидно, досадно, что для такого поединка УПЛ никак не может найти в своем календаре один день для его проведения.

Два матча в Торонто

В планах подготовки к шести осенним отборочным матчам чемпионата мира-2026 в своей европейской группе, в которой соперниками сборной Украины будут команды Франции, Исландии и Азербайджана, команда Сергея Реброва проведет две игры на турнире Canadian Shield в канадском городе Торонто на стадионе, на котором летом 2026 года пройдут несколько матчей Мундиаля.7 июня наша сборная сыграет с канадцами, а 10-го - с командой Новой Зеландии, которая уже обеспечила себе место среди 48 финалистов. С представителями Океании мы никогда ранее не встречались. А со сборной Канады, которая также уже в финальной части как один из организаторов ЧМ, мы 15 лет назад встречались в Киеве - тогда была зафиксирована боевая ничья 2:2.

Сергей Ребров уже обнародовал список игроков, которых он вызвал на подготовительный сбор к этим играм в Канаде.

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - Шахтер Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба - Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все - Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все - Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).

Отметим, что из этого списка выбыли по разным причинам Александр Назаренко (травма) и Владислав Дубинчак (вирусная болезнь), а вот защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко вызван в сборную впервые с 2020 года. В основной состав вошли 26 игроков, еще четверо попали в резервный список. В списке по шесть футболистов "Динамо" и "Шахтера". Нет в нем ветерана сборной, забившего за главную команду страны 46 мячей - Андрея Ярмоленко, а также защитника "Эвертона" Виталия Миколенко. Также не вызван в расположение "желто-синих" Артём Довбик (причина - травма), а также лучшего бомбардира чемпионата УПЛ Владислава Ваната. Возможно, отсутствие последнего, а также его одноклубника Владимира Бражко и игрока английского "Брентфорда" Егора Ярмолюка связано с тем, что они - основные игроки молодежной сборной Украины, которая выступит на чемпионате Европы U21, стартующем 11 июня в Словакии.