'Какая игра, такая и поддержка'. Сборной Украины устроили протест на матче с Албанией. Фото и видео

Сборная Украины по футболу проводит товарищеский матч против команды Албании практически без поддержки украинских болельщиков. Группа ультрас United Ukraine провела акцию протеста.

Центральный сектор за воротами испанского стадиона "Сьюдад де Валенсия" прошла при пустой главной фанатской трибуне. За воротами пришедшие зрители развернули плакат "Какая игра, такая и поддержка".

В течение первого тайма эта зона стадиона не использовалась болельщиками и сохраняла тишину. В заявлении группы отмечалось, что поддержка команды будет продолжаться не всегда и зависит от отношения к выполнению задач и взаимодействия с командой и тренерским штабом.

Присутствующие же болельщики особо не реагировали на успешные действия подопечных Сергея Реброва.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта украинцы проиграли Швеции 1:3 в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и не смогли пробиться на турнир.

