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УЕФА "украл" футболиста сборной Украины, "отдав" его России. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
396
УЕФА 'украл' футболиста сборной Украины, 'отдав' его России. Фотофакт

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) подписал защитника сборной Украины Максима Таловерова как уроженца России. При этом игрок австрийского ЛАСКа родился 28 июня 2000 года в Донецке.

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УЕФА "украл" футболиста сборной Украины, "отдав" его России. Фотофакт

Стоит отметить, что УЕФА "украл" у Украины лишь Таловерова. В профилях остальных уроженцев Донецка Ефима Конопли и Анатолия Трубина, ошибок нет.

УЕФА "украл" футболиста сборной Украины, "отдав" его России. Фотофакт
УЕФА "украл" футболиста сборной Украины, "отдав" его России. Фотофакт

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