Видео дня
УЕФА "украл" футболиста сборной Украины, "отдав" его России. Фотофакт
Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) подписал защитника сборной Украины Максима Таловерова как уроженца России. При этом игрок австрийского ЛАСКа родился 28 июня 2000 года в Донецке.
Стоит отметить, что УЕФА "украл" у Украины лишь Таловерова. В профилях остальных уроженцев Донецка Ефима Конопли и Анатолия Трубина, ошибок нет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!