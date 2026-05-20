УкраїнськаУКР
русскийРУС

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,4 т.
УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Европейский футбольный союз (УЕФА) полностью меняет систему матчей сборных начиная с 2028 года. Теперь команды больше не будут играть дома и на выезде против одного и того же соперника, а сама квалификация на чемпионат Европы станет похожей на нынешний формат еврокубков.

Исполком УЕФА утвердил новую структуру турниров для национальных сборных. Главное изменение: вместо привычных групп с несколькими матчами против одной команды каждая сборная будет получать больше разных соперников.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

По новому формату Лига наций сократится с четырех дивизионов до трех. В каждом будет по 18 сборных и три группы по шесть команд. Каждая команда проведет шесть матчей против шести разных соперников. Один матч дома, другой на выезде, но уже против других сборных.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

По сути, УЕФА переносит систему, которая уже используется в Лиге чемпионов, на матчи национальных команд. Раньше сборные могли дважды подряд играть с одним соперником, теперь календарь станет разнообразнее.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

В плей-офф Лиги наций выйдут восемь команд: по две лучшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды среди занявших третьи места.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Еще одно крупное изменение касается отбора на Евро. Теперь квалификация будет напрямую связана с результатами Лиги наций.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

36 лучших сборных из дивизионов A и B попадут в первый уровень отбора. Их разделят на три группы по 12 команд. Остальные сборные сыграют во втором уровне.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Каждая команда снова получит шесть матчей против разных соперников. Победители групп первого уровня напрямую выйдут на чемпионат Европы, а остальные путевки разыграют через плей-офф. Детальную систему стыковых матчей УЕФА пообещал представить позже.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что новая система должна уменьшить количество "проходных" матчей и сделать турниры более интересными для болельщиков.

УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Также УЕФА разрешил расширить использование стоячих трибун на матчах под своей эгидой. Ранее программа действовала только в мужских клубных турнирах, теперь ее смогут применять и в других соревнованиях организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Лига нацийУЕФА
Редакционная политика