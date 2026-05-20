УЕФА принял революционное решение в футболе. Фото

Европейский футбольный союз (УЕФА) полностью меняет систему матчей сборных начиная с 2028 года. Теперь команды больше не будут играть дома и на выезде против одного и того же соперника, а сама квалификация на чемпионат Европы станет похожей на нынешний формат еврокубков.

Исполком УЕФА утвердил новую структуру турниров для национальных сборных. Главное изменение: вместо привычных групп с несколькими матчами против одной команды каждая сборная будет получать больше разных соперников.

По новому формату Лига наций сократится с четырех дивизионов до трех. В каждом будет по 18 сборных и три группы по шесть команд. Каждая команда проведет шесть матчей против шести разных соперников. Один матч дома, другой на выезде, но уже против других сборных.

По сути, УЕФА переносит систему, которая уже используется в Лиге чемпионов, на матчи национальных команд. Раньше сборные могли дважды подряд играть с одним соперником, теперь календарь станет разнообразнее.

В плей-офф Лиги наций выйдут восемь команд: по две лучшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды среди занявших третьи места.

Еще одно крупное изменение касается отбора на Евро. Теперь квалификация будет напрямую связана с результатами Лиги наций.

36 лучших сборных из дивизионов A и B попадут в первый уровень отбора. Их разделят на три группы по 12 команд. Остальные сборные сыграют во втором уровне.

Каждая команда снова получит шесть матчей против разных соперников. Победители групп первого уровня напрямую выйдут на чемпионат Европы, а остальные путевки разыграют через плей-офф. Детальную систему стыковых матчей УЕФА пообещал представить позже.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что новая система должна уменьшить количество "проходных" матчей и сделать турниры более интересными для болельщиков.

Также УЕФА разрешил расширить использование стоячих трибун на матчах под своей эгидой. Ранее программа действовала только в мужских клубных турнирах, теперь ее смогут применять и в других соревнованиях организации.

