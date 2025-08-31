УАФ официально наказала 'Динамо'

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) рассмотрел инцидент на матче "Верес" – "Динамо" в 1-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Столичный клуб наказан крупным штрафом и будет обязан провести образовательную лекцию для болельщиков.

"Динамо" выплатит 200 тысяч гривен за дискриминационные выкрики и жесты со стороны фанатов. Дополнительно клуб в течение 60 дней должен организовать не менее получаса лекции для своих болельщиков о недопустимости дискриминации в футболе и предоставить Украинской ассоциации футбола видеоотчёт о её проведении.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в первом туре Премьер-лиги Украины обыграла на выезде "Верес". Поединок в Ривне на стадионе "Авангард" завершился со счетом 1:0.

28 августа "Динамо" в ответном матче финального отборочного этапа Лиги Европы обыграло "Маккаби" Тель-Авив. После поражения 1:3 в первой встрече украинский клуб в Польше на "Арене Люблин" одержал минимальную победу 1:0, но по сумме двух поединков уступил место израильтянам в Лиге Европы и продолжит выступление в Лиге конференций.

"Бело-синие" по итогам жеребьевки 29 августа узнали, что в основном этапе Лиги конференций их соперниками будут итальянская "Фиорентина", английский "Кристал Пэлас", кипрская "Омония", боснийский "Зринськи", армянский "Ноа" и турецкий "Самсунспор".

