Мальтийцы, армяне, поляки: 'Динамо' и 'Шахтер' узнали соперников по Лиге конференций

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" остались единственными представителями Украины в еврокубках и сыграют в основном этапе Лиги конференций. Каждая команда проведет по шесть матчей, а 29 августа они узнали своих соперников в третьем по престижности континентальном турнире по итогам жеребьевки.

"Горняки" во время процедуры сеялись из первой корзины, а столичная команда – из второй. Представители Украины при этом не могли встретиться друг с другом.

В итоге соперниками "Шахтера" стали польская "Легия" (дома), ирландский "Шемрок Роверс" (на выезде), хорватская "Риека" (дома), шотландский "Абердин" (на выезде), исландский "Брейдаблик" (дома) и мальтийский "Хамрун Спартанс" (на выезде).

"Динамо" получило в оппоненты итальянскую "Фиорентину" (на выезде), английский "Кристал Пэлас" (дома), боснийский "Зринськи" (дома), кипрская "Омония" (на выезде), армянский "Ноа" (дома) и турецкий "Самсунспор" (на выезде).

Первые матчи будут сыграны 2 октября. Восемь лучших команд общей турнирной таблицы выйдут в 1/8 финала, а 9-24 места попадут в раунд плей-офф.

