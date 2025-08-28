'Динамо' обыграло 'Маккаби', но вылетело из Лиги Европы. Видео

Киевское "Динамо" в ответном матче финального отборочного этапа Лиги Европы обыграло "Маккаби" Тель-Авив. После поражения 1:3 в первой встрече украинский клуб в Польше на "Арене Люблин" одержал минимальную победу 1:0, но по сумме двух поединков уступил место израильтянам в Лиге Европы и продолжит выступление в Лиге конференций.

С самого начала встречи обе команды пытались взять инициативу. "Динамо" уверенно контролировало мяч, много комбинировало короткими пасами и создавало моменты у ворот соперника. На 5-й минуте полузащитник Александр Пихаленок точной передачей нашел Эдуардо Герерро, который головой отправил мяч в правый нижний угол ворот — 1:0.

"Маккаби" Тель-Авив пытался навязать позиционную игру, активно использовал угловые и стандарты, но оборона киевлян с Русланом Нещеретом на воротах надежно действовала на перехватах и блоках. В течение всего матча израильский клуб создавал угрозы, но ключевые моменты либо блокировались, либо не доводились до удара.

Во втором тайме тренеры провели ряд замен с целью усилить атакующую активность, но на результат это не повлияло. "Динамо" заменило Александра Пихаленка на Николая Шапаренко, Эдуардо Герреро — на Матвея Пономаренко, а Андрей Ярмоленко уступил место Владиславу Кабаеву. У "Маккаби" также были изменения в составе, однако это не изменило ход игры.

