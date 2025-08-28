УкраїнськаУКР
"Динамо" обыграло "Маккаби", но вылетело из Лиги Европы. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
'Динамо' обыграло 'Маккаби', но вылетело из Лиги Европы. Видео

Киевское "Динамо" в ответном матче финального отборочного этапа Лиги Европы обыграло  "Маккаби" Тель-Авив. После поражения 1:3 в первой встрече украинский клуб в Польше на "Арене Люблин" одержал минимальную победу 1:0, но по сумме двух поединков уступил место израильтянам в Лиге Европы и продолжит выступление в Лиге конференций.

С самого начала встречи обе команды пытались взять инициативу. "Динамо" уверенно контролировало мяч, много комбинировало короткими пасами и создавало моменты у ворот соперника. На 5-й минуте полузащитник Александр Пихаленок точной передачей нашел Эдуардо Герерро, который головой отправил мяч в правый нижний угол ворот — 1:0. 

"Маккаби" Тель-Авив пытался навязать позиционную игру, активно использовал угловые и стандарты, но оборона киевлян с Русланом Нещеретом на воротах надежно действовала на перехватах и блоках. В течение всего матча израильский клуб создавал угрозы, но ключевые моменты либо блокировались, либо не доводились до удара.

"Динамо" обыграло "Маккаби", но вылетело из Лиги Европы. Видео

Во втором тайме тренеры провели ряд замен с целью усилить атакующую активность, но на результат это не повлияло. "Динамо" заменило Александра Пихаленка на Николая Шапаренко, Эдуардо Герреро — на Матвея Пономаренко, а Андрей Ярмоленко уступил место Владиславу Кабаеву. У "Маккаби" также были изменения в составе, однако это не изменило ход игры.

