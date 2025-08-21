Киевское "Динамо" неудачно стартовало в раунде плей-офф Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского на нейтральном поле в Сербии уступили "Маккаби" из Тель-Авива со счётом 1:3.

Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте — Дор Перец мощным ударом в "девятку" заставил Нещерета капитулировать.

Киевляне смогли быстро отреагировать: на 32-й минуте Назар Волошин после передачи Владислава Ваната пробил в угол и сравнял счёт.

Ключевые события случились во втором тайме, когда был удален Константин Вивчаренко. Арбитр после просмотра VAR показал ему красную карточку на 50-й минуте, и оставшиеся вдесятером киевляне не справились с натиском соперника.

Через несколько минут Сагив Ехезкель реализовал выход один на один и вывел "Маккаби" вперёд — 2:1. А на 69-й минуте Перец оформил дубль, снова оказавшись точным в завершающей стадии атаки.

Оставшееся время "Динамо" пыталось цепляться за шансы, но силы были неравны. Итоговый счёт 3:1 оставляет киевлянам крайне сложную задачу на ответный матч через неделю в Польше.

Победитель противостояния получит место в основном раунде Лиги Европы, а проигравший продолжит сезон в Лиге конференций.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не смог ответить, победит ли "Динамо" своего соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, "бело-синие" не смогли пройти "Пафос" (0:1, 0:2) в квалификации Лиги чемпионов и продолжат борьбу за Лигу Европы. На пресс-конференции Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды.

