'Ты новости читаешь? Украинку...' Российская соперница Магучих высказалась о жизни в США

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая позорно прячется под флагом Кипра, призналась, что не хочет жить в Соединенных Штатах Америки. 23-летняя уроженка подмосковного Одинцово назвала главной причиной якобы отсутствие безопасности в стране.

Видео дня

Об этом Куличенко заявила в интервью порталу Sports.ru. Соперница украинской суперчемпионки Ярославы Магучих напомнила об убийстве в США Ирины Заруцкой и добавила, что в Америке якобы совершенно нечего делать и она постоянно ищет потенциальные угрозы.

"Я вообще не хочу в Америку. Что там делать? Еще и опасно. Ты новости не читаешь? Украинку зарезали, кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная! Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть. Я, может, чуть утрирую. Да, жизнь непредсказуемая, и, может, еще и вернусь когда-то. Но пока так", – сказала Куличенко.

Напомним, во время Олимпиады-2024 у этой россиянки обнаружили аккаунт в OnlyFans. При этом брат спортсменки обвинил во всем Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова пожелала соперницам украинки Ярославы Магучих выиграть чемпионат мира по легкой атлетике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!