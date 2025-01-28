Турция предложила сборную КНДР для российских клубов

Футбольный клуб "Тюмень" на сборах в Турции проведет матч с национальной командой КНДР. Изначально 2 февраля сибиряки должны были сыграть с узбекским клубом "Сурхон", но из-за неудобства с логистикой встречу перенесли. Организаторы предложили заменить соперника на сборную Северной Кореи.

Видео дня

2 февраля северокорейцы сыграют с "Тюменью",а 4 февраля соперником национальной команды КНДР станет еще один российский клуб - "Балтика".

Сборная КНДР, занимающая 114-е место в рейтинге ФИФА, готовится к мартовским матчам отбора на чемпионат мира против Катара и ОАЭ. Ее уровень сопоставим или даже выше некоторых сборных, с которыми Россия играла в прошлом году, таких как Вьетнам, Бруней и Сирия, утверждается на сайте "Тюмени".

Четыре года назад "Тюмень" встречалась с командой Монголии, и матч завершился нулевой ничьей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!