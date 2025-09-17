Впервые в истории! Украина обыграла Испанию и вышла в полуфинал женского Кубка Дэвиса

Женская сборная Украины по теннису пробилась в полуфинал самого престижного командного турнира Billie Jean King Cup – аналога мужского Кубка Дэвиса. Наша команда, цвета которой на турнире в Китае защищают Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, была сильнее Испании – 2:0.

Первыми на корт вышли Костюк и Джессакп Бузас Манейро. Первая партия теннисисток вышла конкурентной и украинка сумела взять его лишь на тай-брейке. А вот во втором сете 23-летняя киевлянка предстала во всей красе и не оставила шансов сопернице, принеся сборной первое очков в матче – 7:6, 6:2.

После этого в борьбу вступили лидеры двух команд – Свитолина и Паула Бадоса. Испанка, которая не проводила официальных матче с середины лета, была более агрессивной и меньше ошибалась в первом сете, выиграв его 7:5.

В следующей партии на корте фактически была только украинка. Длинными розыгрышами она заставляла соперницу ошибаться даже в самых простых ситуациях и сравняла счет, отдав всего два гейма.

В решающей партии Свитолина повела 4:1, однако позволила Бадосе совершить камбэк, выиграв три гейма подряд. Это закрутило интригу до предела, апогеем которой стали розыгрыши при счете 6:5 в пользу украинки. Элина со второй попытки реализовала брейк-поинт и поставила точку в противостоянии.

Таким образом, украинки досрочно без необходимости парной встречи одержали общую победу и впервые в истории вышли в полуфинал турнира. Их соперником на этой стадии станет сборная Италии. Матч состоится в субботу, 20 сентября. Начало – в 12:00 по киевскому времени.

