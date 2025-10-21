'Тренирую ветерана с инвалидностью бесплатно?' Глава известной промоутерской компании рассказал о помощи раненым военным и уникальной лиге

Руководитель Spartabox Faniian Promotions и вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Игорь Фаниян с 2014 работает с военными, пострадавшими в войне с Россией. Бокс помогал защитникам восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни. А теперь для них организовала собственную лигу и планируются международные соревнования.

В разговоре с OBOZ.UA Фаниян рассказал о работе с ветеранами, бесплатных тренировках и турнирах для наших бывших военных. Так, 11 октября в киевском Дворце спорта впервые в нашей стране разыграли титул чемпиона Украины среди ветеранов, который получил Сергей Герасименко. А также впервые состоялась официальная боксерская дуэль ветеранов на креслах колесных между Павлом "Стафом" Кушнировым и Михаилом "Севером" Дроботенко. И закончилась она боевой ничьей.

"Полгода назад мы создали Украинскую лигу бокса ветеранов войны и социализируем наших ветеранов в спорт, в нашу жизнь. И мы не только это придумали. А занимаемся с 2014 года. Возможно, тогда мы все еще не так понимали, какая это война, и не такие были ранения, как сейчас у ребят. Но с 2014 мы работаем с ветеранами, а с 2022 года плотно занимаемся военными, которые получали различные ранения. И которые не получали, слава Богу, тоже. Такими также занимаемся", – отметил Игорь Фаниян.

"Что подтолкнуло заниматься ветеранами с 2014 года? Подтолкнули наши герои, наши генералы, полковники, которые также занимаются боксом, которые также дают наставления, которые советуют. Они к нам прислушиваются в боксе, а мы прислушиваемся к ним в жизни. Меня в 2022 году направил Жуков Евгений Александрович, генерал, начальник департамента патрульной полиции Украины. Он посоветовал и помогает нам", – рассказал тренер и промоутер.

По словам Игоря Фанияна, он и команда его клуба бесплатно помогают ветеранам становиться боксерами, которые уже выходят на профессиональный ринг.

"Можно сказать, что мы их создали. Они это знают и относятся к этому с уважением, как и мы к ним. Потому что они сделали титаническую работу, а мы со своей стороны приложили много усилий в плане обучения, ведь это тоже требует энергии, сил, времени, денег. А мы все делаем бесплатно с самого начала", – сказал Фаниян-старший.

"И ни у одного тренера в этом клубе даже язык не повернется возмутиться, мол, я что – тренирую ветерана с инвалидностью бесплатно?! Он бы уже здесь не работал. Наоборот – полное уважение, что у меня вызывает лишь гордость за своих тренеров в клубе "Спарта бокс". Мы же – одна команда. И все, что здесь создается, это работа всей команды", – подчеркнул наставник и промоутер.

Игорь Фаниян и его команда сейчас сотрудничают с Англией по поводу ветеранского бокса и многому учатся у местных специалистов. В частности, колесные кресла для раненых защитников также разработали по их системе. И сейчас планируется проведение международной встречи.

"Первая – это будет онлайн, где мы будем обучаться. Буду подключать к этому команду, а следующая будет поездка в Англию. Считаю, что и Министерство ветеранов присоединится к этому, потому что в этом эвенте Министерство ветеранов активно помогает", – рассказал промоутер.

