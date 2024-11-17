Вместе с Илоном Маском. Трамп сдержал обещание на UFC 309. Видео

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке, на знаменитой арене Madison Square Garden, состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 309. Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

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Однако все внимание публики оказалось приковано не только к поединкам, но и к двум знаменитым гостям – будущему президенту США Дональду Трампу и бизнесмену Илону Маску.

Трамп и Маск: главные звезды вне октагона

Во время президентских выборов Дональд Трамп дал обещание, что придет на UFC 309 в статусе о президента США.

В день турнира в соцсетях появились видео, где он смотрит предварительные бои на борту частного самолета.

Позже Трамп прибыл на арену в своем фирменном стиле – под музыку и с громкими овациями зрителей. В перерыве между поединками он даже немного танцевал и дружелюбно обменивался жестами с руководителем WWE Триплом Эйчем.

Маск и мемы

Илон Маск, известный своими эксцентричными выходками, в этот вечер тоже не остался незамеченным. Во время боев он развлекался в соцсетях, просматривая мемы и шутки, а пользователи высмеивали его "ботанские" очки.

Но сам Маск, судя по всему, не обращал внимания на иронию и наслаждался шоу.

Джон Джонс посвятил победу Трампу

Вечер стал особенным и для бойца Джона Джонса, который посвятил свой бой Дональду Трампу.

Перед началом схватки с Миочичем он жестом дал понять, что этот поединок – для нового президента. После уверенной победы Джонс исполнил танец в стиле Трампа, поблагодарил его со сцены и несколько раз выкрикнул "США! США!".

Кульминацией стало вручение чемпионского пояса самому Трампу, что вызвало бурю аплодисментов на трибунах.