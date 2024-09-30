Легендарная украинская гимнастка воровала, чтобы выжить, выбила место на Олимпиаде и ждала встречи со Сталиным: история первой чемпионки

100 лет назад, 24 сентября 1924 года, родилась легендарная гимнастка Нина Бочарова – изящная украинка с железной волей и сильным характером, дерзкая и бесстрашная. Она пережила голод 30-х и войну, когда приходилось красть, чтобы жить, а потом придумала новый элемент и стала двукратной олимпийской чемпионкой на первых для СССР летних Играх 1952 года.

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OBOZ.UA вспомнил самые интересные факты про незаурядную женщину, выстоявшую в самых сложных ситуациях и оставшуюся верной своим принципам. Также считается, что именно Бочарова стала первой украинской победительницей ОИ, поскольку Гороховская в Хельсинки выступала уже за Ленинград.

СТРАШНЫЙ ГОЛОД. Бочарова родом из села Супруновка под Полтавой, поэтому не понаслышке знает, что такое страшный голодомор, устроенный советской властью в 30-х годах прошлого столетия в Украине. Девятилетней Нине приходилось воровать морковку с колхозных полей, иначе бы ее семья просто не выжила.

Как позднее вспоминала чемпионка, мама еще как-то умудрялась лепить оладки из просовой шелухи и где-то доставать кожуру от картошки. Голод был страшный, так что приходилось охотиться даже на ворон, по которым бросали палки, но сбивали только воробьев. Она и ее родные не были жестокими, просто нужно было выжить. Доходило до того, пятилетнюю сестру будущей спортсменки едва не забрали "на мясо".

"Ей что-то пообещали и чуть не увезли. Также помню, как мужчина мертвый прямо на улице лежал. И мы, трое малышей, сумели дотащить его на колючей проволоке до колодца и бросить туда. Хоронить сил не было. Наверное, так и лежит он там. Это страшно было, конечно", – призналась чемпионка в интервью LB.

Но Бочарова выжила и вскоре в ее жизни появилась спортивная гимнастика. Секция находилась в Полтаве и ради нее девочке ежедневно приходилось преодолевать несколько километров в одну сторону по дороге на тренировку. Но еще с детства Нина не привыкла сдаваться и пасовать перед трудностями. Она посещала каждое занятие.

К тому же рассказывала, что в Полтаве до уроков спускалась с Панянской горы и еще успевала подкучивать картошку. А свою физическую силу чемпионка объясняла не только работоспособностью, но и генетикой – мол, сила досталась от отца, который был кузнецом.

В 1938 году Бочарова стала чемпионкой Украины по спортивной гимнастике среди девушек среднего юношеского возраста, а уже в следующем году дебютировала в чемпионате РСФСР среди взрослых, но затем о соревнованиях пришлось забыть из-за Второй мировой войны.

ВОЙНА И КИЕВ. Вспоминать про войну титулованная гимнастка не любила, хотя упоминала, что и под Харьковом успела побывать, и в Калаче, где носила партизанам гранаты и едва не погибла. В это время она работала акробаткой полтавского цирка борца Ивана Шемякина. А через год после освобождения Полтавы, осенью 1944-го, доехала до Киева, чтобы поступить в Институт физкультуры.

И хотя на улице уже был октябрь, набор в инфиз шел полным ходом, потому что из-за войны катастрофически не хватало людей. Взяли и 20-летнюю Нину: "Сделала подъем разгибом, и мне говорят: "Ты нам подходишь".

"Нас было 105 человек, и лишь три мальчика. И я с ними ездила на вокзал разгружать вагоны. Крепкая была. Все детство с мальчишками играла, и в футбол тоже. А еще на трамвае с девчонками ездили в Пущу-Водицу грузить 8-метровые бревна. Кушать-то надо было. Мы и Крещатик отстраивали. Каждую субботу ходили в Пассаж разбирать завалы", – вспоминала гимнастка.

Студенты получали тогда 230 рублей стипендии, а кусок мыла стоил половину. Поэтому приходилось не только учиться, но и много работать. Даже вкалывать. А в условиях жесточайшего дефицита и отсутствия отопления даже воровать: "Украли где-то плиту, у соседей-частников воровали доски с забора. Стулья институтские жгли. Но вывод дыма к плите сделали неправильно, и в итоге загорелся гимнастический зал. С преподавательского склада подворовывали картошку".

ПЕРВАЯ В СССР. Нелегко было и в послевоенный период, но такая борьба за выживание не мешала Бочаровой совершенствовать свое мастерство, и в 1949 году она выиграла абсолютное первенство на чемпионате СССР в Киеве.

Позже гимнастка вспоминала, что это как раз был День рождения главы СССР, поэтому по радио она должна была сказать: "Присвячую перемогу на честь 70-річчя товариша Сталіна". Но даже после украинской школы Бочарова только с третьего дубля смогла выговорить "семидесятиріччя".

"Нина будила меня каждое утро в половине шестого утра и до половины седьмого мы ходили по бревну", – рассказывала подруга будущей чемпионки, бывшая гимнастка Елена Гуц.

"Я очень любила бревно, и вообще равновесие любила – не только в спорте. Вечно по бревнам ходила, по карнизам… Наверное, поэтому я на бревне на Олимпиаде и выиграла. Попасть в команду СССР из Украины было невероятно сложно. Относились так: "Ну, что там и Украина…" Нужно было быть не ниже первого-второго номера. Но ведь это вам не легкая атлетика, где метры-секунды. В гимнастике визуально все – нравишься или не нравишься. Один поставил оценку 9,8, а второй 8,3 – так тоже бывало", – отмечала Нина Антоновна в интервью xsport.ua.

К тому же Бочарова придумала свой собственный элемент – поперечный шпагат на брусьях, который до нее никто не рисковал исполнять. А для устойчивости снаряд снизу поддерживали другие гимнастки: "Мне нравилось, что это опасно. Да и проходил элемент хорошо. Я на брусьях тоже много раз выигрывала. После меня никто его не делал".

ОЛИМПИЙСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Украинская гимнастка вообще была рисковой и где-то даже дерзкой. В 1952 году она должна была выступить в составе сборной СССР на первых для Союза Олимпийских играх в Хельсинки. И на последнем смотре перед выездом в Финляндию Бочарова решила показать спортивным чиновникам новый прыжок. И допустила ошибку.

Члены комиссии были в шоке, ведь первый номер сборной оказалась не готова к важнейшему старту. Сколько тогда пришлось выслушать Нине Антоновне, но в конце концов она пообещала не исполнять свой дерзкий прыжок, однако завоевать для страны золотую и серебряную медали: "Знали бы вы, как они надо мной измывались. Но у меня есть огромное удовлетворение от того, что я пообещала выиграть две медали и сдержала слово".

В Хельсинки 28-летняя украинка стала чемпионкой в упражнении на бревне и в командном зачете, а в личном первенстве и в командных упражнениях с предметом довольствовалась "серебром". В многоборье она проиграла другой уроженке Украины, Марии Гороховской. И говорят, потом жалела, что не выполнила на Олимпиаде тот новый прыжок – с ним никто бы не отобрал у полтавчанки "золото".

К слову, увидев Хельсинки во время Игр, Бочарова осознала, насколько велика разница между жизнью в СССР и за "железным занавесом". Даже по сравнению с Москвой в Финляндии прогресс уже пошел значительно дальше. Спортсменка впервые увидела маленькие очистительные машины, а на лесопилках бревна поднимали специальными "клещами", а не вручную.

СУМОЧКА ДЛЯ СТАЛИНА. За четыре медали на Олимпиаде Бочарова не получила ничего, поскольку спорт в СССР считался любительским, а она числилась учительницей украинского языка и литературы.

Даже больше – после возвращения в Союз никто из партийного руководства не удосужился встретиться со спортсменами, которые завоевали 71 награду. А они готовились ко встрече со Сталиным, гимнастки даже купили себе новые сумочки. Но вместо этого Бочарова вместе с олимпийским чемпионом, гимнастом Виктором Чукариным, провели весь день на вокзале в Москве в очереди за билетами в Киев и Львов соответственно.

Однако следующей Олимпиады Бочарова ждать не стала. В 1954 году в возрасте 30 лет она выиграла титул чемпионки мира, после чего решила заканчивать карьеру. И ушла с помоста на удивление легко, устроившись тренером в киевскую ДЮСШ №2.

В отличие от многих коллег Бочарова почти 60 лет была счастлива в браке. Ее избранником стал заслуженный тренер Украины по спортивной гимнастике Аркадий Семенович Фельдман. Отношения пары начались в 1956 году, а расписались они уже в 1963-м.

"А ведь могли сойтись еще в 1956-м, когда вместе шли из старого дворца физкультуры. Я уже в первый раз пригорел к ней взглядом. Изысканно одета, даже сегодня это была бы парижанка: обтянутая фигура, каблук 12-сантиметровый, который в Киеве никто не носил. Ее в Севастополе, уже в 70-е, с таким каблуком швейцар не пустил в ресторан", – вспоминал Фельдман.

Вообще Нина Антоновна слыла большой модницей и умела выгодно подчеркнуть свою фигуру. А в 1954 году, пока сборная две недели находилась на чемпионате мира в Италии, украинская прима успела пошить себе там шубку. А туфли на высокой шпильке ей делали на заказ в Киеве.

"ДИНАМО" И ЗАРЯДКА В 5 УТРА. И хоть характеры у Нины Антоновны и ее мужа была достаточно разные, их точно объединяла любовь к футболу у киевскому "Динамо". Они регулярно ходили на стадион, присутствовали и на похоронах Лобановского.

На один из юбилеев игроки столичного клуба подарили своей звездной поклоннице раритетный мяч, на котором расписались такие легенды, как Лобановский, Серебряников, Биба, Трояновский. Но в смутные 90-е в семье не было денег и его пришлось продать за 10 долларов.

В 55 лет Бочарова, которая на тот момент входила в совет спортобщества "Спартак", ушла из спорта окончательно. Хотя это было как раз перед Олимпиадой в Москве-1980 и руководство даже предлагало именитой гимнастке машину, чтобы она отодвинула свою пенсию. Но Нина Антоновна отказалась.

В 2004 году Бочаровой была оказана честь первой нести факел эстафеты олимпийского огня на украинской земле. И всю оставшуюся жизнь Нина Антоновна держала себя в форме, а во время празднования 95-летнего юбилея рассказывала: "Раньше было бревно в 5 утра, а теперь зарядка в 5 утра. Но не очень сильная, конечно, мне врачи не разрешают".

А 30 августа 2020 года в Риме легендарной гимнастки и невероятно сильной женщины, которая пережила страшные моменты, но вышла из всех невзгод победительницей, не стало.

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