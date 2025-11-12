'Точно не уступаем': Степаненко сказал, чего ждет от матча Франция – Украина

Легендарный капитан сборной Украины Тарас Степаненко выразил уверенность в том, что национальная команда может преподнести сюрприз в матче с Францией в отборе к ЧМ-2026. Футболист турецкого "Эюпспора" отметил, что в состав коллектива Сергея Реброва входят игроки высокого уровня, которые не уступают "ле бле".

Об этом Степаненко заявил в интервью изданию "Украинский футбол". По его словам, чтобы добиться успеха в Париже в поединке 13 ноября украинским футболистам нужно быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут игрового времени, не давая свободных зон соперникам.

"В чем сила таких команд? У них, с их качеством, на каждую позицию может выйти новый не худший футболист, и если ты даешь какой-нибудь бой и не готов быть сконцентрированным на 100%, то где-то они используют этот момент – и ты уже не в той позиции. Практически все вызванные в сборную Украины имеют опыт на высоком уровне. Они знают, как играть такие матчи. Я не думаю, что французы гораздо сильнее. Да, у них гораздо больший выбор футболистов. И у них может быть два-три состава. Но по качеству наших футболистов и коллектива, я думаю, мы им точно не уступаем", – сказал Степаненко.

Накануне стало известно, что судить игру назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

