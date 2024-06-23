Титулованный футболист в матче Евро-2024 получил тяжелейшую травмы и был без сознания срочно госпитализирован. Видео

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга получил серьезную травму в матче 3-го тура чемпионата Европы по футболу против Шотландии. 29-летний лидер "Ференцвароша" на 71-й минуте столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном, после чего остался лежать неподвижный на газоне.

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Судя по видео лучший бомбардир чемпионата Венгрии-2022/23 сильно ударился головой и потерял сознание.

Медицинский персонал десяток минут оказывал первую помощь пострадавшему на поле, в то время как стюарды окружили венгра непрозрачными экранами. Позже на поле выкатили носилки, погрузили игрока и срочно увезли в больницу.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что сборная Венгрии едва ли не пинками подгоняла стюардов с носилками, которые шли к лежавшему Барнабашу

На момент публикации новости комментатор матча Егор Старков сообщил, что игрок получил черепно-мозговую травму и находится в больнице без сознания.

Встреча в итоге завершилась победой венгров со счетом 1:0. На 10-й добавленной минуте контратаку замкнул Кевин Чобот, вышедший незадолго до этого на замену.

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