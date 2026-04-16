Титулованная российская легкоатлетка-рекордсменка отказалась выступать за Россию, решила сменить гражданство и получила запрет

Комиссия Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) отказала российской легкоатлетке Софье Якушиной в смене спортивного гражданства на турецкое. Вместе с ней аналогичные решения получили еще десять спортсменов из Кении, Ямайки и Нигерии.

В заявлении World Athletics указано, что одобрение этих переходов нарушило бы базовые принципы регламента. По версии комиссии, речь шла о согласованной программе по привлечению иностранных атлетов через турецкий клуб, который финансировался и контролировался из одной страны, с целью ускоренного усиления национальной сборной и подготовки к международным стартам, включая Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

Регулятор отметил, что такой подход подрывает доверие к международным соревнованиям и противоречит принципу развития собственных спортсменов в каждой федерации. Все заявки были рассмотрены вместе и отклонены как часть одной схемы переходов.

Якушиной 20 лет, она серебряный призер чемпионата России в семиборье.

В 2024 году она уехала учиться в США и выступает в студенческой лиге NCAA, где показала ряд высоких результатов, включая рекорд России среди спортсменок до 20 лет и личные достижения в нескольких дисциплинах.

По данным медиа, спортсменка уже получила турецкий паспорт и рассчитывала выступать за Турцию на международной арене, заявляя, что участие в Олимпиаде 2028 года будет зависеть только от спортивного результата.

Однако в текущем реестре World Athletics информация о смене гражданства не подтверждена.

