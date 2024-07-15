Теперь 45: Месси установил невероятное достижение в истории футбола

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси единолично стал самым титулованным игроком в истории футбола. Это произошло после того, как "небесно-голубые" добыли победу в финале Копа Америка, одолев в овертайме Колумбию – 1:0.

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Для Месси этот трофей стал 45-м в карьере и он обошел одного из своих бывших партнеров по каталонской "Барселоне" Дани Алвеса, пишет издание Marca. 35 различных кубков и наград аргентинец выиграл с испанским грандом, шесть – с национальной сборной, три приза Лионель завоевал в составе ПСЖ, а еще один выиграл в "Интере" Майами.

Более половины титулов, а именно 28, – это победы Месси в национальных чемпионатах, кубках и Суперкубках стран. Также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира. Вместе с Аргентиной форвард становился победителем Олимпийских игр, чемпионатов мира и континента.

Отметим, что в самом финале Копа Америка-2024 Месси был заменен в середине второго тайма из-за травмы. Победа Аргентины означает, что в будущем году она сыграет с Испанией в Финалиссиме.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы 2024 года, который накануне завершился в Германии, произошел уникальный случай.

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